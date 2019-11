Diretta Frosinone Chievo/ Streaming video DAZN: due squadre in salute (Serie B)

Frosinone Chievo, che verrà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, si gioca domenica 10 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Canarini chiamati a proseguire nella loro lenta ma costante scalata in classifica delle ultime settimane, la squadra di Alessandro Nesta è reduce da 6 risultati utili consecutivi, quattro pareggi e due vittorie ottenute in casa contro Livorno e Trapani. Nell’ultima trasferta di Cittadella è arrivato un pari su un campo sempre difficile e il Frosinone si trova ora a -3 dalla zona play off e a -4 dal gruppo delle terze a quota 18 punti di cui fa parte anche l’avversario di turno, il Chievo. Scaligeri a loro volta in serie sì da ben 10 partite, dopo il ko a Perugia all’esordio in campionato il Chievo non ha più perso ottenendo 4 vittorie e 6 pareggi. Dopo aver battuto il Crotone in casa i gialloblu hanno pareggiato a reti bianche a La Spezia, ritrovandosi a una sola lunghezza dal secondo posto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Chievo, domenica 10 novembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 209 del satellite, DAZN1 e in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Frosinone Chievo, domenica 10 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone allenato da Alessandro Nesta schiererà un 4-3-1-2: Bardi; Materese, Beghetto, Ariaudo, Capuano, Brighenti, Paganini, Maiello, Rodhen, Ciano; Citro; Dionisi. 4-3-1-2 anche per il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini: Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio, Garritano, Segre, Obi, Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Frosinone Chievo la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.95, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.20 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 4.20. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.20 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



