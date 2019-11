Diretta Spezia Chievo/ Streaming video DAZN: veneti verso la vetta (Serie B)

Spezia Chievo, che sarà diretta dal signor Francesco Fourneau, si gioca venerdì 1 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B 2019-2020. Match interessante con i liguri che sono partiti molto male per poi iniziare a risalire la classifica, destino che li accomuna agli avversari di turno: nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio contro l’Empoli, utile se non altro a muovere la graduatoria e fare un passettino in più contro un’avversaria di livello. Lo Spezia negli ultimi anni è stato abituato quantomeno ad affacciarsi ai play off in cadetteria, spingendosi in alcune occasioni anche fino alla semifinale, mentre il Chievo dopo oltre dieci anni consecutivi di Serie A è tornato al piano inferiore e ha dovuto “sintonizzarsi” con la nuova realtà, ma gli ultimi risultati (soprattutto la vittoria in rimonta sul Crotone) hanno dimostrato come la squadra allenata da Michele Marcolini possa essere competitiva quanto meno per i play off, anche alla luce dei tanti elementi d’esperienza presenti in rosa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Chievo non sarà trasmessa in televisione sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CHIEVO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Spezia Chievo, venerdì 1 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Bartolomei, Ricci M., Maggiore; Ricci F, Gyasi, Bidaoui. Risponderà il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini con un 4-3-1-2: Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio, Vignato, Esposito, Obi, Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono lo Spezia favorito sul Chievo. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



