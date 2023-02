Diretta/ Frosinone Cittadella streaming video tv: sfida alla capolista (Serie B)

DIRETTA FROSINONE CITTADELLA: I CIOCIARI VOGLIONO VINCERE ANCORA

La diretta Frosinone Cittadella, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta della possibilità da parte della capolista di mettere la sesta con il possibile sesto successo di fila in campionato. Le vittorie con Ternana, Modena, Brescia, Benevento e Como hanno portato attualmente la squadra di Grosso a +11 sul Genoa secondo. Il Cittadella invece arriva da quattro partite di fila senza perdere con i successi Pisa e Ascoli e il pari contro Cagliari e Venezia, un rendimento comunque importante per la risalita della classifica.

La classifica interna del Frosinone vede solamente vittorie e pareggi rispettivamente nove successi e due segni X. A sottolineare questi ottimi risultati anche i soli tre gol subiti a fronte dei diciotto fatti. I granata invece in dodici gare esterne hanno vinto solo tre volte, pareggiandone quattro e cedendo cinque volte agli avversari.

FROSINONE CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cittadella è trasmessa su Sky mediante l’ abbonamento, col pacchetto Calcio, variante sarà DAZN, con un canone annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Frosinone Cittadella in streaming video, sarà vedibile grazie alla piattaforma Helbiz o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, esclusivamente per i clienti delle relative emittenti.

FROSINONE CITTADELLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cittadella vedono la capolista schierarsi verosimilmente con il 4-3-3. Turati tra i pali, in difesa Sampirisi, Lucioni, Szyminsk e Frabotta. In mezzo al campo Mazzitelli in regia mentre le mezzali Rohden e Lulic. Tridente con Insigne, Moro e Caso.

Rispondono i granata col 4-3-1-2 con Kastrati in porta, difesa a quattro con Giraudo terzino sinistro e Salvi a destra con coppia centrale Frare-Perticone. Trio di centrocampo con Vita, Branca e Mastrantonio. Trequartista sarà Crociata e il tandem Antonucci-Masitrello pronti ad andare all’assalto della capolista.













