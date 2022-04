Diretta Frosinone Cremonese/ Streaming video tv: Grosso ospita la capolista (Serie B)

DIRETTA FROSINONE CREMONESE: OSPITI PER CONSOLIDARE IL PRIMATO

Frosinone Cremonese, in diretta sabato 9 aprile alle ore 16:15 dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, è valida per la trentaquattresima giornata di Serie B. I ciociari sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Pordenone, in cui hanno perso con il punteggio di 2-0. Per la squadra allenata da Fabio Grosso si è trattata della seconda gara persa consecutivamente, ed è scivolata ottava posizione, l’ultima disponibile per disputare i playoff, ed è a quota 51 punti.

La Cremonese arriva alla gara dello Stirpe, dopo la vittoria conseguita in casa dell’Alessandria, in cui si sono imposti con il punteggio di 1-2. Grazie a questo risultato, la compagine di Fabio Pecchia ha consolidato il primato in classifica, portandosi a 63 punti, +1 rispetto al Lecce. I lombardi sono una delle squadre rivelazione del campionato. La gara di andata disputata a novembre, si è chiusa in parità, con il risultato finale di 1-1.

DIRETTA FROSINONE CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Frosinone Cremonese sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FROSINONE CREMONESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Frosinone Cremonese, le quali si affronteranno nella partita valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B. Il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso, dovrebbe optare per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Frosinone che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Cremonese: Minelli; Oyono, Szyminski, Kalaj, Barišić; Rohden, Boloca, Lulic; Canotto, Ciano, Cicerelli.

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. Il terminale offensivo dovrebbe essere Ciofani, con Zanimacchia, Buonaiuto e Baez. Ecco la probabile formazione grigiorossa per la trasferta di Frosinone: Carnesecchi; Casasola, Meroni, Ravanelli, Sernicola; Valzania, Gaetano; Zanimacchia, Buonaiuto, Baez; Ciofani.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Frosinone Cremonese di Serie B, proposte dall’agenzia Bwin. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Frosinone, abbinata al segno 1, quotata 2.55. L’eventuale pareggio tra le due compagini, associato al segno X viene proposto a 3.15. La vittoria esterna della Cremonese, con il segno 2 quotato 2.85.











