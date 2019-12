Video/ Benevento Frosinone (1-0): highlights e gol. Ai sanniti basta Viola al 21′

Nella 17^ giornata di Serie B, accade un po’ di tutto allo stadio Vigorito, ma alla fine non cambia ciò che si è visto praticamente per tutto il girone d’andata. Benevento implacabile e vincente, campione d’inverno con due giornate d’anticipo e a +14 sul terzo posto nella corsa alla Serie A. Frosinone in difficoltà in trasferta, battuto per la quinta volta in questa stagione lontano dalle mura amiche dello stadio Stirpe. Come si vede nel video Benevento Frosinone, il big match inizia con il club dei canarini intraprendente e Ariaudo capace di colpire la parte alta della traversa con un insidioso tiro-cross. Ma il Benevento attende sornione e colpisce al 19′, con Viola che trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Capuano e trasformato due volte, con Schiattarella che era entrato in area sul primo tiro. Kragl sfiora il raddoppio su punizione, ma il primo tempo termina con un problema all’impianto di illuminazione dello stadio Vigorito che fa slittare di 15′ l’inizio del secondo tempo.

IL SECONDO TEMPO

In apertura di ripresa manca una buona chance per il pari Paganini, poi al 23′ è il neo entrato Haas ad andare vicino al gol. Al 27′ problema muscolare per l’arbitro Marinelli, che deve lasciare spazio al 31′ al quarto uomo Robilotta. Altra sosta e il recupero nel secondo tempo si dilata fino a 8′. Nesta si gioca anche la carta Citro ma il Benevento gioca da vera capolista e la squadra di Pippo Inzaghi mette in fila la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima nelle ultime otto sfide disputate in Serie B: marcia da massima serie.

IL TABELLINO

Benevento Frosinone 1-0 (1-0 pt)

Marcatore: 21’ Viola rig. (B).

BENEVENTO: Montipò, Letizia, Caldirola, Kragl (69’ R. Insigne), Coda, Viola (84’ Tuia), Maggio (K), Hetemaj, Antei, Sau (75’ Improta), Schiattarella. A disp: Manfredini, Gori, Del Pinto, Volta, Basit, Gyamfi, Vokic, Armenteros. All.. Inzaghi

FROSINONE: Bardi, Zampano, Capuano, Gori, Paganini (62’ Haas), Maiello, Dionisi (90’ Citro), Beghetto (80’ Trotta), Ariaudo, Novakovich, Brighenti (K). A disp: Iacobucci, Bastianello, Citro, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Krajnc. All. Nesta

Arbitro: Livio MARINELLI di Tivoli.

Assistenti: Muto – Capaldo.

Ammoniti: Gori (F), Zampano (F), Paganini (F), Brighenti (F), Haas (F), Capuano (F).

Rec: 8’st.

Spettatori: 10.538

Note: al 76’ il sig. Livio Marinelli di Tivoli, causa infortunio viene, abbandona il terreno di gioco sostituito dal IV uomo Ivan Robilotta di Sala Consilina.

