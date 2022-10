Diretta Frosinone Fiorentina/ Streaming video tv: scontro diretto in alto (Primavera)

DIRETTA FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

La diretta di Frosinone Fiorentina Primavera è un vero e proprio scontro al vertice per il campionato di Primavera 1. La gara valida per la settima giornata, infatti, mette di fronte due squadre che sono partite molto bene in questo avvio di stagione. I gialloblù si trovano al quarto posto della classifica a quota 13, mentre la Viola si trova un punto sopra al secondo posto, al pari con i pari età della Juventus che si trovano in vetta.

In occasione dello scorso turno i baby ciociari hanno avuto la meglio in casa della Sampdoria grazie ad una doppietta messa a segno da Cangianiello. I baby viola invece sono riusciti a trionfare in modo netto tra le mura amiche contro il Verona. A deciderla le reti di Vitolo, Capasso e Sene, quest’ultima su calcio di rigore. Le due squadre insomma hanno grande voglia di dare continuità ai risultati utili ottenuti nello scorso turno.

FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Frosinone Fiorentina Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA

Andiamo adesso a dare un’occhiata alle probabili formazioni di Frosinone Fiorentina Primavera. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, per cui difficilmente cambieranno molto rispetto allo scorso turno. Il tecnico dei padroni di casa Giorgio Gorgone dovrebbe dunque scendere in campo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej, Bracaglia; Bruno, Milazzo, Peres; Cangianiello, Afi, Selvini. Il tecnico degli ospiti Alberto Aquilani metterà i suoi in campo a specchio, questo il possibile undici: Martinelli; Kayode, Lucchesi, Biagetti, Favasuli; Vitolo, Amatucci, Berti; Capasso, Toci, Di Stefano.

QUOTE FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA

Le quote di Frosinone Fiorentina Primavera confermano che il match si prospetta equilibrato, ma i pronostici sono a favore della viola. Andiamo a vedere quanto proposto dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 3.00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è offerto invece a 2.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.80.











