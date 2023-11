Diretta/ Frosinone Genoa (risultato 1-1) streaming video tv: Malinovskyi! (Serie A, 26 novembre 2023)

DIRETTA FROSINONE GENOA (RISULTATO LIVE 1-1): DUPLICE FISCHIO

Duplice fischio per la diretta di Frosinone e Genoa è giunta a conclusione con un risultato di 1-1. L’inizio della partita ha visto Soule segnare un gol da fuori area, dando l’iniziale vantaggio al Frosinone. Tuttavia, la risposta del Genoa è stata rapida e sorprendente, con Malinovskyi che ha colpito un potente tiro da trenta metri, superando il portiere e portando il risultato in parità.

Questo scambio di gol ha contribuito a rendere il primo tempo molto dinamico e ha evidenziato la qualità delle giocate offensive da entrambe le squadre. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà il secondo tempo, con l’incertezza sul risultato e la possibilità di ulteriori emozioni nella seconda metà della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

Nei primi secondi dell’atteso match di questa diretta tra Frosinone e Genoa, il punteggio al momento è bloccato sullo 0-0, ma un momento cruciale ha caratterizzato l’avvio dell’incontro. Puscas, a pochissima distanza dalla porta avversaria, ha purtroppo commesso un errore incredibile calciando il pallone direttamente sul corpo di Okoli. Un’occasione che sembrava imperdibile è sfumata, regalando un respiro di sollievo al Genoa.

Questo episodio ha aggiunto suspense al match e ha reso i primi secondi particolarmente intensi. L’errore di Puscas sarà certamente oggetto di discussione tra gli appassionati, mentre il Genoa cercherà di capitalizzare su questa fortunata occasione per consolidare la propria posizione in campo. La partita rimane aperta, e ogni azione potrebbe essere determinante nel definire il suo destino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della gara che vede affrontarsi Frosinone Genoa sta per iniziare e in attesa del fischio del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative a questo match. Che stanno sorprendendo tutti posizionandosi al dodicesimo posto della classifica con 15 punti collezionati in 12 partite giocate. I gol realizzati sono 17 mentre 20 quelli subiti. Brilla il centrocampista offensivo argentino ex Juventus Soulè con 5 reti all’attivo. Nelle ultime tre sfide è rimasto a secco e la gara contro il Genoa potrebbe rappresentare un’importante occasione per ritornare a gonfiare la rete. Cerca spazio l’ex calciatore del Bari Cheddira che nelle ultime settimane è andato vicinissimo al gol contro la capolista Inter fermandosi soltanto sul palo. Genoa che ha raccolto 1 punto in meno rispetto agli avversari e si posiziona al quattordicesimo posto. I gol realizzati sono 13 mentre quelli subiti 16.

Il miglior marcatore risulta essere il centrocampista islandese Gudmundsson. Ancora fermo a quota tre reti l’attaccante della nazionale Matteo Retegui, a causa di un infortunio che gli ha permesso di giocare soltanto 45 minuti contro la Salernitana e ben 5 partite saltate. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Frosinone Genoa, poi la partita comincia! FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira. GENOA (3-5-1-1): Martinez; Vogliacco, Dragusin, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Puscas. (Marco Genduso)

FROSINONE GENOA: NUOVA SFIDA DOPO LO SCONTRO IN SERIE B

Sono stati otto i testa a testa della diretta Frosinone Genoa. Per cinque volte a trionfare sono stati i liguri, due i pareggi e una sola vittoria del Frosinone. Il successo d ciociari, tra l’altro, coincide con l’ultimo precedente delle due squadre. Siamo al 13 maggio 2023 quando Mazzitelli, Boloca e Borrelli rendono inutili ai fini del risultato le reti di Badelj e Gudmundsson, regalando allo Stirpe una gioia unica come battere per la prima volta il Genoa. Nello scontro influì molto il cartellino rosso dell’arbitro Miele all’indirizzo di Bani quando il cronometro segnava il 27esimo minuto e il risultato sorrideva di misura al Genoa.

All’andata invece fu decisiva la rete di Gudmundsson al 22′ del primo tempo su assist di Bani. La vittoria più netta del Genoa contro il Frosinone è invece del 2016, 4-0 firmato da Rigoni e dalla tripletta di Suso. L’ex Milan con questi tre gol è diventato il giocatore con più gol in questo confronto, seguito da Piatek e Gudmundsson, che come abbiamo visto ha una striscia aperta contro il Frosinone ma non giocherà per infortunio questa gara. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FROSINONE GENOA: APPUNTAMENTO ALLE 15 ALLO STIRPE

Frosinone Genoa, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Frosinone ha avviato la stagione con l’obiettivo prioritario di garantirsi la permanenza in Serie A, dopo la promozione ottenuta nella stagione precedente, durante la quale ha dominato il campionato di Serie B. Nonostante il positivo avvio, con 15 punti in dodici partite, la squadra ha subito un cambio in panchina, con l’arrivo di Eusebio Di Francesco al posto di Fabio Grosso. Attualmente, il Frosinone si trova a sei punti di distanza dalla zona retrocessione, nonostante l’ultima sconfitta per 2-0 in casa contro l’Inter.

Il Genoa mira inevitabilmente alla salvezza dopo la promozione ottenuta nella stagione precedente. Alla guida della squadra c’è Alberto Gilardino, mentre sul fronte degli acquisti è arrivato un rinforzo significativo in attacco con Retegui. I grifoni hanno conseguito un rendimento abbastanza positivo, con 14 punti in dodici partite, posizionandosi a cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, il Genoa ha ottenuto una vittoria per 1-0 in casa contro l’Hellas Verona.

FROSINONE GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Genoa non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa tredicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE GENOA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Genoa, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Reinier, Brescianini, Barrenechea; Soulè, Cuni, Ibrahimovic. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas.

FROSINONE GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











