Diretta Frosinone Juve Stabia/ Streaming video DAZN: canarini a caccia di riscatto

Frosinone Juve Stabia, diretta dall’arbitro Marini, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Ciociari ora a -7 dal secondo posto e con soli 4 punti di vantaggio sul nono: dopo il lockdown la squadra allenata da Alessandro Nesta ha faticato a ritrovarsi, ottenendo solo 4 punti in 5 partite disputate. Il successo interno nello scontro d’alta classifica contro lo Spezia sembrava aver sbloccato il Frosinone, ma il ko di Empoli rischia invece di mettere a repentaglio anche la partecipazione ai play off in caso di nuovi passi falsi.

La Juve Stabia resta quartultima dopo l’ultimo pareggio interno contro l’Entella, le Vespe hanno interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive dopo il lockdown e vedono la salvezza diretta lontana solo 3 punti, ma per partecipare almeno ai play out dovranno guardarsi le spalle da un Trapani che ha dimostrato di non arrendersi mai, nonostante l’ultima penalizzazione abbia portato i siciliani ad essere distanti 5 punti dalla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Juve Stabia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVE STABIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Frosinone e Juve Stabia, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari padroni di casa, guidati in panchina da mister Alessandro Nesta, dovrebbero scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Gori, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi. La Juve Stabia allenata da Fabio Caserta dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Izco, Calvano, Mallamo; Canotto, Forte, Di Mariano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Frosinone Juve Stabia. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Juve Staba (segno 2) varrebbe ben 4,25 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA