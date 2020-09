Diretta Frosinone Lazio/ Streaming video tv: Inzaghi contro il grande ex (amichevole)

Frosinone Lazio, in diretta dallo stadio Benito Stirpe, si gioca alle ore 18:00 di sabato 12 settembre: rispetto alla prima comunicazione è stata anticipata la data del test che i biancocelesti affrontano sul campo di una squadra allenata dal grande ex Alessandro Nesta, e che anche per la stagione che va a cominciare giocherà nel campionato di Serie B. Frosinone che infatti ha perso la finale playoff contro lo Spezia, dovendo rinunciare a quello che sarebbe stato il terzo salto di categoria negli ultimi sei anni; se non altro la squadra ha confermato di essere competitiva e ci riproverà adesso. L’ultima amichevole che la Lazio ha disputato non è stata brillantissima: una vittoria di misura sul Vicenza, prima ancora un solo gol (tra l’altro un autogol) contro il Padova, ma Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sanno di doversi ancora rodare. Vedremo allora come andranno le cose oggi, nella diretta di Frosinone Lazio; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione su come il tecnico biancoceleste intenda disporre la sua squadra sul terreno di gioco, analizzando nello specifico le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le amichevoli dei biancocelesti, anche la diretta tv di Frosinone Lazio sarà disponibile sul canale tematico Lazio Style Channel: fa parte del bouquet della televisione satellitare di Sky e bisognerà essere in possesso dello specifico abbonamento per seguire la partita. In questo caso le immagini potranno essere scaricate anche su PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LAZIO

Analizzando le probabili formazioni di Frosinone Lazio, bisogna innanzitutto dire che Simone Inzaghi ritrova i nazionali: da valutare se saranno già in campo ma è probabile che il tecnico voglia puntare su un 11 il più possibile simile a quello che poi si vedrà affrontare la stagione ufficiale. Quindi al netto di smentite e decisioni diverse spazio a Strakosha tra i pali con una difesa che comprende Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu; sulle corsie laterali Manuel Lazzari resta il favorito a destra con Jordan Lukaku e Jony che si giocano la maglia sull’altro versante, in mezzo al campo Lucas Leiva è pronto ma potrebbe essere impiegato nel secondo tempo per uno spezzone, qualora fosse questa la soluzione ci sarà campo per Cataldi come regista, mentre le due mezzali dovrebbero essere Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic tenendo poi conto che Parolo potrebbe avere un posto da titolare. Davanti, Immobile è pronto a riprendersi la maglia: a fargli compagnia potrebbe essere il giovane spagnolo Raul Moro, ma con il bomber dal primo minuto Inzaghi dovrebbe puntare già su Caicedo per affinare l’intesa tra i due, che certo non ha bisogno di miglioramenti ma si deve nuovamente rodare dopo la pausa.

