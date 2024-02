DIRETTA/ Frosinone Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA FROSINONE LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Frosinone Lecce Primavera prende il via tra pochi minuti. I ciociari hanno fatto più punti nelle ultime due giornate che in tutto il resto del campionato: una vittoria e due pareggi in 17 turni, poi improvvisamente la vittoria contro il Sassuolo e il pareggio sul campo della Fiorentina. È presto per dire se sia davvero un inizio di risalita, e soprattutto se basterà visto che la situazione rimane disperata; intanto come detto è finalmente arrivata la prima vittoria in campionato, in casa i punti centrati sono 5 con 10 gol segnati e 16 subiti. L’attacco rende in maniera identica in trasferta, ma qui ci sono ben 30 reti al passivo ed è chiaramente un problema, anche se non l’unico della stagione.

Per quanto riguarda il Lecce, i giovani salentini hanno perso tre delle ultime quattro partite, ma si potrebbe anche girare questa statistica e dire che ci sono quattro vittorie nelle ultime sette e una serie di nove partite con 5 vittorie, un pareggio e tre sconfitte: certamente il rendimento è migliorato rispetto all’inizio, resta però deficitario quello esterno con appena un’affermazione, due pareggi e sei sconfitte, 11 i gol segnati fuori casa a fronte dei 23 subiti. Adesso è davvero arrivato il momento di metterci comodi e lasciare che siano i protagonisti in campo a raccontarci questa partita: la diretta di Frosinone Lecce Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Lecce Primavera sarà garantita su Sportitalia: ricordiamo infatti che questa emittente si occupa di trasmettere le immagini del campionato Primavera 1 e lo fa in diverse modalità. Sul televisore il canale è Sportitalia, che trovate al numero 60 del telecomando oppure al 5060 del decoder satellitare, chiaramente per gli abbonati; alcune gare però sono trasmesse soltanto in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà consultare i canali SI Solo Calcio, originariamente al numero 61 ma oggi solo in mobilità, o SI Live 24, così come il sito www.sportitalia.com o la relativa app installabile sui vostri apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PUNTI PESANTISSIMI!

Frosinone Lecce Primavera, che è in diretta dalla Città dello Sport di Ferentino alle ore 11:00 di sabato 3 febbraio, si gioca per la 20^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Sulla carta è una sfida delicatissima per la salvezza, ma a dirla tutta il Frosinone appare spacciato: certamente i giovani ciociari, dopo aver vinto la prima partita nel torneo, hanno confermato il buon momento pareggiando contro la Fiorentina, ma restano a 11 punti dal terzultimo posto e dunque la loro rincorsa verso il playout o la salvezza diretta appare disperata, avendo raccolto 7 punti in 19 giornate.

Il Lecce rischia ancora, ma rispetto all’inizio dell’anno ha certamente trovato maggiore ritmo: domenica scorsa ha battuto il Verona prendendosi tre punti di fondamentale importanza, approccia il turno con il quartultimo posto e oggi ha francamente una bella occasione per risalire ancor più la corrente. Nell’attesa che la diretta di Frosinone Lecce Primavera cominci, andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco a Ferentino, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LECCE PRIMAVERA

Angelo Gregucci conferma il 3-5-2 per Frosinone Lecce Primavera: resta da valutare l’utilizzo del lettone Mezsargs che è il cannoniere della squadra, l’alternativa Luna che agirà al fianco di Selvini con un centrocampo nel quale Boccia porterà la sua capacità di inserirsi, Cichella sarà l’altra mezzala e a dettare i tempi avremo Molignano, con Bouabre e Romano che invece paiono favoriti per le corsie laterali. La linea difensiva dovrebbe essere formata da Cesari, Ioannou e Severino schierati da destra a sinistra; Palmisani sarà invece il portiere della squadra ciociara.

Modulo speculare per il Lecce di Federico Coppitelli, che avrà ancora Burnete e Corfitzen davanti; a centrocampo invece ci sarà McJannet già autore di 4 gol in questo campionato, l’altro interno sarà come sempre Vulturar e avremo poi Samek in cabina di regia, con due esterni che dovrebbero essere Dario Daka e Agrimi. Anche qui naturalmente difesa schierata a tre a protezione del portiere Borbei: i favoriti sono Pacia, Sammi Davis e Sebastiano Esposito, con Addo e Zivanovic che retano come alternative.











