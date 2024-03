DIRETTA/ Frosinone Lecce (risultato finale 1-1) Krstovic risponde a Cheddira (Serie A, 3 marzo 2024)

DIRETTA FROSINONE LECCE (RISULTATO FINALE 1-1): KRSTOVIC RISPONDE A CHEDDIRA

Frosinone e Lecce si affrontano in un match molto equilibrato, con entrambe le squadre che danno il massimo sin dall’inizio. La prima azione degna di nota arriva al 26′ per il Lecce, quando Krstovic sfiora il vantaggio ma trova un’ottima parata di Cerofolini. Nel recupero del primo tempo, il Frosinone va in vantaggio con Cheddira, sfruttando un’uscita sbagliata di Falcone. All’inizio della ripresa, il Lecce ottiene un calcio di rigore per un fallo di Cerofolini in uscita dopo un patatrac difensivo. Rafia si presenta sul dischetto ma viene ipnotizzato da Cerofolini, anche se l’arbitro vede un’irregolarità e il rigore deve essere ripetuto. Questa volta è Krstovic a prendersi la responsabilità dal dischetto e non sbaglia, pareggiando per il Lecce. La squadra di Di Francesco non si scoraggia e dopo due minuti sfiora il vantaggio con Gelli, ma la sua conclusione colpisce la traversa. Al 72′, il Frosinone sembra segnare il nuovo vantaggio con Brescianini, ma la rete viene annullata per un fuorigioco. Il Frosinone si rende pericoloso altre volte con Kaio Jorge e Seck, ma non riesce a trovare la rete. Dopo oltre sei minuti di recupero, il match termina sul punteggio di 1-1. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Arezzo Ancona risultato live, streaming video tv: i toscani ci credono! (Serie C, 2 marzo 2024)

CIOCIARI E SALENTINI, OCCHIO ALLE SPALLE

Frosinone Lecce, in diretta domenica 3 marzo 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il Frosinone è partito con l’intenzione di garantirsi la permanenza in Serie A dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione, quando ha dominato il campionato di Serie B. Nonostante un buon avvio, la squadra di Di Francesco ha subito un calo nelle ultime settimane. Attualmente si trova al sedicesimo posto in classifica con 23 punti, con un margine di tre punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 3-2 in casa contro la Juventus.

Diretta/ Lazio Frosinone Primavera risultato live, streaming video tv: partita ostica (Primavera, 2 marzo)

Il Lecce affronta la nuova stagione con lo stesso obiettivo della precedente, ovvero garantirsi la salvezza. Nonostante un inizio promettente, la squadra di D’Aversa ha poi subito un calo e ora si trova vicina alle zone pericolose. Attualmente occupa il quattordicesimo posto in classifica con 24 punti, con un margine di quattro punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 4-0 in casa contro l’Inter.