Diretta Frosinone Monopoli/ Streaming video e tv: ciociari favoriti (Coppa Italia)

Frosinone Monopoli, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 18 agosto 2019. Frosinone Monopoli sarà infatti una partita valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia: sfida in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Nessuna squadra di Serie A è coinvolta, dunque Frosinone e Monopoli si sono conquistate questo terzo turno: i ciociari nel secondo hanno sconfitto per 4-0 la Carrarese, mentre il Monopoli ha dovuto superare entrambi i due turni precedenti, battendo prima il Ponsacco (4-1) e poi il Cosenza (1-0), bella impresa per una formazione di Serie C contro i calabresi, che giocheranno in Serie B come i ciociari. Il Frosinone parte logicamente favorito, ma il Monopoli proverà a fare una nuova impresa stasera…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Frosinone Monopoli; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del terzo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MONOPOLI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Frosinone Monopoli. Per i ciociari di Alessandro Nesta possiamo naturalmente ripartire dal modulo 4-3-1-2 visto contro la Carrarese, che prevedeva i seguenti titolari nel Frosinone: Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori; Ciano; Citro, Trotta. Discorso simile naturalmente per il Monopoli allenato da Giorgio Roselli, che in linea di massima dovrebbe confermare la formazione vincente contro il Cosenza. Modulo 4-3-3 che aveva previsto i seguenti undici titolari: Menegatti; De Franco, Donnarumma, Ferrara, Mercadante; Giorno, Hadziosmanovic, Tuttisanti; Cuppone, Mendicino, Rota.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza di categoria e il fattore campo fanno pendere il pronostico di Frosinone Monopoli dalla parte dei laziali in maniera nettissima. Questo addirittura ha portato le maggiori agenzie di scommesse sportive a non quotare nemmeno l’incontro, a differenza di tutte le altre partite di Coppa Italia: il Monopoli riuscirà nell’impresa di smentire tutte le previsioni?



