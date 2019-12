Diretta Frosinone Pescara/ Streaming video DAZN: scontro playoff (Serie B)

Frosinone Pescara, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, è in programma per la sedicesima giornata di Serie B alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019. Partita molto interessante questa Frosinone Pescara, basta dare uno sguardo alla classifica per capire perché: i padroni di casa ciociari hanno 23 punti e sono in piena zona playoff, ma basta scendere di due gradini ed ecco che il Pescara a quota 21 al momento ne sarebbe fuori, tanto è ancora compatta la graduatoria, secondo la più classica tradizione della Serie B. Il Frosinone oggi potrebbe rafforzare la sua posizione, ma tutto è possibile, anche un sorpasso del Pescara in caso di colpaccio abruzzese. Nella scorsa giornata sono stati però i ciociari ad impressionare di più: per il Frosinone vittoria 0-2 sul campo della Juve Stabia, mentre il Pescara non era andato oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Frosinone Pescara in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PESCARA

Passiamo adesso a considerare le probabili formazioni attese per Frosinone Pescara. Alessandro Nesta dovrebbe schierare i ciociari con il modulo 3-5-2: Capuano, Ariaudo e Brighenti nella difesa a tre davanti al portiere Bardi; nel folto centrocampo a cinque ipotizziamo da destra a sinistra Zampano, Gori, Maiello, Rohden e Beghetto, infine Dionisi e Novakovich dovrebbero comporre il tandem d’attacco del Frosinone. Quanto al Pescara, Luciano Zauri potrebbe rispondere con un 4-3-2-1 ad albero di Natale: Kastrati in porta; davanti a lui retroguardia a quattro con Zappa, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo; il terzetto di centrocampo potrebbe vedere Kastanos, Busellato e Memushaj titolari, infine in attacco ecco Galano e Machin alle spalle della prima punta Borrelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Frosinone Pescara, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Favoriti in modo forse anche più netto del previsto i padroni di casa allo Stirpe, infatti il segno 1 è quotato a 1,75 mentre poi si arriva a quota 3,50 con il pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di vittoria del Pescara (segno 2).



