Diretta Frosinone Reggina/ Streaming video DAZN: ciociari favoriti (Serie B)

DIRETTA FROSINONE REGGINA: CIOCIARI IN CALO

Frosinone Reggina è in diretta dallo stadio Benito Stirpe, alle ore 14:00 di sabato 23 gennaio: si gioca per la 19^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Termina il girone di andata, dunque si possono tirare delle somme: i ciociari erano partiti molto bene dimostrando di potersi giocare il primo posto che peraltro è un traguardo sul quale la società punta in maniera concreta, ma poi hanno subito un forte calo e, a causa del pareggio di Vicenza ottenuto nell’ultimo turno, sono attualmente fuori dalla zona playoff.

Obiettivo considerato minimo, dunque Alessandro Nesta deve immediatamente riprendere il polso della situazione; la Reggina sarebbe salva, ma non può abbassare la guardia perché la concorrenza è forte: la sconfitta interna contro il Lecce poteva starci vista la forza dell’avversario, ma adesso in un’altra partita difficile bisognerà necessariamente ripartire. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Frosinone Reggina; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA FROSINONE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Frosinone Reggina, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento classico con il campionato di Serie B è sulla piattaforma DAZN, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE REGGINA

In Frosinone Reggina cerca spazio Millico, partito dalla panchina sabato scorso: Nesta potrebbe farlo giocare davanti, dove però Parzyszek e Novakovich restano favoriti. Così Kastanos e Carraro pe il centrocampo, mentre Maiello dovrebbe riprendersi una maglia da titolare; ci spera anche Rohdén che potrebbe essere impiegato a destra (per Francesco Zampano) con Beghetto a sinistra, in difesa invece Ariaudo, Nicolò Brighenti e Szyminski vanno verso la conferma per proteggere il portiere, qui ballottaggio Iacobucci-Bardi con il primo che sembra favorito. Nella Reggina possono tornare titolari i big: Ménez a destra come trequartista, Denis da prima punta dovendo vincere la concorrenza di Charpentier. Se la giocano poi Bellomo e Micovschi – con Rivas e Liotti – anche a centrocampo c’è buona possibilità di scelta con Folorunsho e Nicolò Bianchi che sono comunque favoriti. In difesa Thiago Cionek e Loiacono dovrebbero piazzarsi davanti al portiere Nicolas; Del Prato e Di Chiara saranno invece i due laterali a disposizione di Marco Baroni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fissato un pronostico su Frosinone Reggina: nella sua previsione possiamo allora leggere che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,85 volte la vostra puntata. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 2,80 volte l’importo investito.



