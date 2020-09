Diretta Frosinone Roma/ Streaming video tv: derby amichevole allo Stirpe

Frosinone Roma, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, è l’interessante derby laziale che si disputa a porte chiuse alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 settembre 2020, come amichevole pre-campionato in vista dell’inizio della stagione, naturalmente in Serie B per quanto riguarda il Frosinone mentre per la Roma ovviamente in Serie A. Ci avviciniamo alla diretta di Frosinone Roma con le indicazioni che sono emerse per i giallorossi di Paulo Fonseca nel recente primo test amichevole contro la Sambenedettese di sabato scorso, la trasferta a Frosinone dunque sarà per la Roma una ulteriore tappa di avvicinamento a una stagione nella quale l’obiettivo sarà rientrare nelle prime quattro per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Frosinone invece sentirà profumo di Serie A, che purtroppo i ciociari hanno solamente sfiorato nella doppia finale playoff contro lo Spezia: l’obiettivo è chiaro, giocare fra un anno il derby Frosinone Roma in campionato e non in amichevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FROSINONE ROMA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo purtroppo segnalare che non sarà garantita la diretta tv di Frosinone Roma e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per seguire l’amichevole allo stadio Benito Stirpe, di conseguenza indichiamo i siti Internet e i profili social ufficiali delle due società come punti di riferimento per tutte le notizie sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA

Dando brevemente uno sguardo alle probabili formazioni di Frosinone Roma, ecco che di fatto i giallorossi di Paulo Fonseca saranno ancora una volta privi dei giocatori che già avevano dovuto saltare la prima amichevole contro la Sambenedettese perché impegnati con le rispettive Nazionali. I protagonisti giallorossi allo stadio Benito Stirpe dovrebbero essere all’incirca gli stessi e allora potremmo di nuovo disegnare un modulo 3-4-2-1 che come titolari potrebbe avere Pau Lopez estremo difensore; davanti a lui la retroguardia a tre uomini schierata con Ibanez, Fazio e Juan Jesus; nella linea a quattro di centrocampo potremmo invece ipotizzare titolari da destra a sinistra Karsdorp, Diawara, Veretout e il giovane Calafiori; in attacco Villar e Mkhitaryan ad agire sulla linea della trequarti in appoggio a Perotti, al quale dunque dovrebbe toccare ancora il ruolo di prima punta.

