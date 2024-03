Diretta/ Frosinone Sampdoria Primavera streaming video tv: i ciociari ci credono (10 marzo 2024)

Frosinone Sampdoria, in diretta domenica 10 marzo 2024 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Nonostante l’ultima sconfitta sul campo della Lazio, che ha interrotto una serie di 6 risultati utili consecutivi per i ciociari, il Frosinone è tornato a credere in una salvezza che sembrava impossibile, ora lontano solo 3 lunghezze dal Bologna penultimo in classifica.

Diretta/ Sassuolo Frosinone (risultato finale 1-0): Kaio Jorge sbaglia dal dischetto! (Serie A, 9 marzo 2024)

La Sampdoria a sua volta ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite in campionato, l’ultima sul campo del Cagliari: la formazione blucerchiata resta ancora attardata in classifica con otto punti di vantaggio sui ciociari ultimi: una sconfitta in questo scontro diretto potrebbe risucchiare nella lotta per non retrocedere anche la Samp, che non vince in campionato da sette partite consecutive.

DIRETTA/ Frosinone Lecce (risultato finale 1-1) Krstovic risponde a Cheddira (Serie A, 3 marzo 2024)

FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Sampdoria Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Lazio Frosinone Primavera risultato live, streaming video tv: partita ostica (Primavera, 2 marzo)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; D’Amore, Costantino, Zeqiraj; Ventre, Valisena, Uberti, Langella; Ovalle Santos, Polli, Leonardi.

FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA