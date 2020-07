Diretta Frosinone Spezia/ Streaming video DAZN: scontro playoff (Serie B)

Frosinone Spezia, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, si annuncia come uno dei match di spicco nella trentaduesima giornata della Serie B 2019-2020. Appuntamento dunque da non perdere alle ore 21.00 di stasera, venerdì 3 luglio. Con Frosinone Spezia siamo infatti in piena zona playoff, con 48 punti per i laziali e 50 per la compagine ligure: entrambe sognano di conseguenza non solo i playoff, ma anche il secondo posto che a fine campionato varrà la promozione diretta in Serie A. Urge però cambiare passo, in particolare per il Frosinone che dopo la ripartenza della Serie B ha conquistato appena un punto in tre partite: l’ultimo stop è stato lunedì sera sul campo del Chievo, rilanciando così una pericolosa concorrente che era qualche punto dietro. Allarme in Ciociaria, meno in Liguria, anche se lo Spezia ha rovinato una eccellente ripartenza perdendo in casa contro il Pisa nella scorsa giornata: servirebbe un colpaccio allo Stirpe per candidarsi davvero al secondo posto…

Parlando adesso delle probabili formazioni di Frosinone Spezia, per i ciociari serve una scossa dopo una ripartenza davvero pessima. Alessandro Nesta potrebbe dunque rimescolare ancora le carte nel suo 3-5-2, rilanciando ad esempio i vari Ardemagni, Beghetto e Ciano, tutti partiti dalal panchina contro il Chievo al Bentegodi, ma è un momento difficile per la squadra in generale per cui le certezze sono poche e ci attendiamo molte scelte in bilico fino a pochi minuti dal fischio d’inizio. Nello Spezia una certezza è la squalifica di Mastinu, nel 4-3-3 di mister Italiano potremmo disegnare la seguente formazione titolare: Scuffet in porta; davanti a lui retroguardia a quattro formata da Vitale, Capradossi, Erlic e Vignali; a centrocampo potrebbero trovare posto dal primo minuto Bartolomei, Maggiore e Acampora, così come Ragusa, Galabinov e Gyasi nel tridente offensivo.

Il pronostico su Frosinone Spezia, secondo quanto riferiscono le quote dell’agenzia Snai, sembra abbastanza equilibrato ma con favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 2,80 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,35 volte la posta in palio in caso di vittoria dello Spezia (segno 2).



