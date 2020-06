Diretta Spezia Pisa/ Streaming video DAZN: liguri lanciatissimi (Serie B)

Spezia Pisa, diretta dall’arbitro Ghersini allo stadio Alberto Picco della città ligure, è in calendario per le ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020. La Serie B propone la sua trentunesima giornata tornando in campo a soli tre giorni di distanza dall’ultima volta: i ritmi sono altissimi dopo la lunga pausa per il Coronavirus e oggi una delle partite di maggiore interesse sarà proprio Spezia Pisa. I liguri stanno vivendo una stagione eccellente sotto la guida di Vincenzo Italiano e con il colpaccio di venerdì sera sul campo del Chievo sono saliti al terzo posto, a una sola lunghezza di ritardo dalla seconda piazza che alla fine del campionato varrà la promozione diretta. Lo Spezia dunque vuole continuare a volare, per dare l’assalto al grande sogno che è sempre sfuggito negli ultimi anni. Attenzione però al Pisa, che a sua volta arriva dalla vittoria contro il Pescara e si ritrova adesso in una più che discreta posizione di classifica, ad appena due punti di ritardo dalla zona playoff: una grande impresa sul campo dello Spezia potrebbe aprire ai nerazzurri prospettive assai intriganti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Pisa non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PISA

Vediamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Spezia Pisa. Buone notizie sono arrivate per Italiano e D’Angelo nella scorsa giornata, per cui eventuali novità saranno dettate dal turnover imposto dal calendario così serrato. Tra i padroni di casa sperano ad esempio Vignali e Acampora, nel tridente culmine del 4-3-3 spezzino Galabinov è intoccabile come prima punta dopo la tripletta al Bentegodi, ai suoi fianchi si candidano ancora una volta Mastinu e Gyasi, entrambi positivi tre giorni fa. Nel 3-5-2 del Pisa di mister D’Angelo invece almeno una modifica sarà obbligatoria, causa squalifica di Lisi che potrebbe essere rimpiazzato da Pinato. I veri ballottaggi per i nerazzurri toscani sono tuttavia attesi in attacco, dove Masucci, Vido, Marconi e Soddimo sono infatti ben quattro nomi per due maglie a disposizione dal primo minuto della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Spezia Pisa. Non sorprende osservare che i padroni di casa siano considerati ampiamente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,87, mentre poi si sale fino a quota 3,30 in caso di segno X per il pareggio e infine un colpaccio del Pisa varrà 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



