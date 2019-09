Diretta Frosinone Venezia/ Streaming video Rai: quote, ciociari favoriti (Serie B)

Frosinone Venezia, diretta da Ayroldi, si gioca venerdì 20 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe e sarà una sfida valevole come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Match già delicato per il futuro di Alessandro Nesta sulla panchina dei ciociari. Partito con grandi credenziali tra le favorite di questo campionato, il Frosinone ha già subito due sconfitte esterne, l’ultima allo scadere del match in casa contro la Virtus Entella. Per i gialloazzurri l’unica vittoria contro l’Ascoli è maturata peraltro in circostanze sofferte: solo una prestazione convincente contro i lagunari potrebbe spazzare via le nubi sul tecnico. Il Venezia dalla sua è scivolato due volte in casa contro Cremonese e Chievo, in quest’ultima occasione in una partita pesantemente condizionata dall’espulsione di Aramu dopo appena 5′. Nel mezzo, il successo di Trapani che ha regalato ossigeno prezioso in classifica ai veneti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Venezia, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 21.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti sul canale numero 57 del digitale terrestre, Rai Sport HD, e anche in diretta streaming video via internet sul sito RaiPlay. La visione sarà comunque disponibile anche per tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VENEZIA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Frosinone Venezia, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, valevole come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B. 4-3-2-1 per il Frosinone allenato da Alessandro Nesta, in campo con: Bardi, Salvi, Ariaudo, Capuano, Zampano, Paganini, Maiello, Haas, Ciano, Dionisi, Trotta. Risponderà il Venezia allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Lezzerini, Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Zuculini, Fiordilino, Maleh, Zigoni, Montalto, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Frosinone come favorito per la conquista dei tre punti contro il Venezia. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.60, pareggio quotato 3.60 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 6.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.





© RIPRODUZIONE RISERVATA