Diretta Gabon Marocco/ Streaming video tv: sfida al vertice (Coppa d’Africa)

DIRETTA GABON MAROCCO: AI MAROCCHINI DUE RISULTATI SU TRE!

Gabon Marocco, in diretta dallo Stade Ahmadou Ahidjo della capitale camerunese Yaoundé, è in programma alle ore 20.00 di questa sera, martedì 18 gennaio 2022, per la terza e ultima giornata del girone C della Coppa d’Africa 2021. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Gabon Marocco sarà un affascinante scontro al vertice tra le prime due in classifica di questo gruppo, che mette in palio il primo posto mentre la qualificazione è già certa per il Marocco e comunque vicinissima per il Gabon.

Nessun dubbio per il Marocco, che finora ha colto due vittorie su due ed è di conseguenza con merito già agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. In caso di pareggio sarà matematico pure il primo posto, mentre il Gabon ha bisogno di vincere per prendersi il primato. Dopo la vittoria sulle Comore e il pareggio contro il Ghana, basterebbe comunque un altro segno X per essere certi della qualificazione, che d’altronde il Gabon potrebbe conquistare anche perdendo, anche se sarebbe ovviamente meglio evitare di affidarsi ai calcoli. Ci aspettiamo una partita intrigante: che cosa succederà stasera in Gabon Marocco?

DIRETTA GABON MAROCCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gabon Marocco: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GABON MAROCCO

Le probabili formazioni di Gabon Marocco ci dicono che vi sono problemi soprattutto per il Gabon, che ha diversi positivi al Coronavirus e deve rinunciare anche alla sua stella Pierre-Emerick Aubameyang, i cui problemi vanno oltre il Covid. L’allenatore Patrice Neveu dovrà fare di necessità virtù e dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-1-2, con l’attacco che potrebbe essere formato da Kanga alle spalle di Boupendza e Bouanga.

Ha certamente meno problemi lo slavo Vahid Halilhodzic, commissario tecnico del Marocco che potrebbe schierarsi secondo il modulo 4-1-4-1: possibile anche un po’ di turnover, dal momento che la qualificazione è già in cassaforte e anche perché il Marocco ha le possibilità di fare alcuni cambi senza soffrire troppo. Per fare un esempio, nella scorsa partita avevano cominciato dalla panchina En-Nesyri e Munir El Haddadi: saranno titolari oggi?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Gabon Marocco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il Marocco parte certamente favorito e il segno 2 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a 2,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece vincere il Gabon.

