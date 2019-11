Diretta Galatasaray Bruges/ Streaming video tv: spareggio per il 3° posto (Champions)

Galatasaray Bruges sarà diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, e si gioca alle ore 18:55 di martedì 26 novembre: presso l’Ali Sami Yen di Istanbul va in scena una partita valida per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League 2019-2020. Tecnicamente i belgi potrebbero ancora qualificarsi, ma avrebbero bisogno di un miracolo: vincere questa sera – all’andata è finita in parità, ricordiamo – e sperare che il Real Madrid perda in casa contro il Psg. A quel punto la sfida diretta di Bruxelles potrebbe regalare ai nerazzurri gli ottavi di finale, ma la realtà più immediata è quella che sancisce questo match come uno spareggio per retrocedere in Europa League, con il Bruges che parte un punto più avanti e dunque potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, ma in realtà vuole chiudere i conti già stasera per evitare di doversela giocare contro i blancos, che pure avevano fermato al Santiago Bernabeu. Attendiamo ora la diretta di Galatasaray Bruges, nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni leggendo insieme le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray Bruges non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per questo turno di Champions League; per tutte le informazioni utili sulla sfida, in assenza anche di un servizio di diretta streaming video, potrete consultare gratuitamente il sito ufficiale della federazione europea, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e all’interno del quale dovrete poi andare alla sezione di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY BRUGES

Fatih Terim dovrà rinunciare allo squalificato Nzonzi, e perde ancora Radamel Falcao e Muslera: dunque in porta andrà Okan Koçuk, con una difesa nella quale Mariano e Nagatomo saranno i due terzini. Donk sostituisce Luyindama facendo coppia centrale con Marcao, davanti a loro dovrebbe essere Selçuk Inan il riferimento davanti alla difesa con Lemina e Seri che agiranno ai suoi lati. Davanti manca anche Andone: dunque Feghouli o Babel si possono spostare come centravanti tattico, lasciando invece a Emre Mor o Adem Buyuk una delle due corsie (verosimilmente la sinistra). Il Bruges invece è senza Matej Mitrovic: spazio per Mechele e Deli al centro della difesa con Mignolet in porta, poi Kossonou e Ricca a presidiare le corsie laterali. Balanta come al solito si posiziona da perno centrale di centrocampo, con Rits e Vanaken sulle mezzali; nel tridente offensivo il riferimento resta Okereke (insidiato da Schrijvers), Dennis e Diatta partono favoriti per allargare il campo ma attenzione al trequartista classe 2001 De Ketelaere, che potrebbe avere una maglia a sorpresa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Galatasaray Bruges ci dicono che la squadra ospite è favorita: il segno 2 per la vittoria dei belgi vale infatti 2,60 volte la somma messa sul piatto, contro il 2,70 che accompagna l’eventualità del successo turco, identificato dal segno 1. L’ipotesi del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,35 volte quello che avrete puntato.



