Video/ Bruges Galatasaray (0-0): highlights. Pareggio insoddisfacente per i belgi

Allo Stadio Jan Breydel il Bruges viene fermato con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 dal Galatasaray. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa a prendere in mano le redini dell’incontro concedendo poco o nulla ai giallorossi. I belgi sfiorano infatti il gol del vantaggio con Mitrovic al 19′, con Babel al 29′ e colpendo pure una traversa con Ricca al 35′. I turchi faticano ad orchestrare la propria manovra, non riuscendo quasi nemmeno a raggiungere la metà campo avversaria. Nel secondo tempo si ripete il copione della frazione precedente, visto che è sempre la squadra del tecnico Clement a tenere sotto controllo la situazione, pur non trovando fortuna attraverso i tentativi di Dennis, di Okereke e di Openda Un po’ più intraprendenti invece gli uomini di mister Terim, tra i quali si segnala Feghouli con la traversa colpita all’ora di gioco e con Nagatomo nel finale all’83’. Il punto conquistato permette sia al Bruges che al Galatasaray di salire a quota 1 nella classifica del girone A.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Galatasaray abbia trovato un po’ di spazio soprattutto nel finale, essendosi aggiudicato il possesso palla con il 55%. A questo si aggiunge anche una maggiore precisione nei passaggi, il 75% contro il 65% a fronte di 325 su 445 e 213 su 327 appoggi completati, sebbene i belgi abbiano recuperato più palloni, 42 a 36. In fase offensiva leggermente meglio la compagine del tecnico Clement: 12 a 10 i tiri totali, dei quali 2 a 1 indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bruges è stata la squadra più scorretta a causa del 15 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro sloveno S. Vincic ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente Openda e Vormer da un lato, Lemina, N’Zonzi e Donk dall’altro.

IL TABELLINO

Bruges-Galatasaray 0 a 0

BRUGES (4-3-3) 88 Mignolet; 77 Mata, 15 S. Mitrovic, 17 Deli, 18 Ricca; 25 Vormer, 26 Rits(86′ Balanta), 20 Vanaken; 42 Bonaventure(73′ Diagne), 14 Okereke(60′ Openda), 11 Diatta. All.: Clement.

GALATASARAY (4-1-4-1) 1 Muslera; 22 Mariano Ferreira(90′ Ozbayrakli), 45 Marcao, 27 Luyindama, 55 Nagatomo; 92 Nzonzi; 89 Feghouli, 6 Seri(90’+3′ Donk), 99 Lemina(61′ Mor), 11 Babel; 90 R. Falcao. All.: Terim.

Arbitro: S. Vincic (Slovenia).

Ammoniti: 56′ Lemina(G); 73′ N’Zonzi(G); 73′ Openda(B); 81′ Vormer(B); 90’+4′ Donk(G).

