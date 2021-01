Diretta Galatasaray Sassari/ Streaming video Dazn: Dinamo in Turchia (basket)

DIRETTA GALATASARAY SASSARI: A CACCIA DELLA QUALIFICAZIONE

Galatasaray Sassari, in diretta dalla Sinan Erdem Arena di Istanbul alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 20 gennaio 2021, si gioca come ultimo impegno nel girone A della Champions League di basket 2020-2021 che vede i sardi a caccia della qualificazione al turno successivo. La diretta di Galatasaray Sassari infatti sarà decisiva per il Banco di Sardegna Sassari, che però potrebbe avere il vantaggio di giocare contro una formazione che invece è già matematicamente eliminata. Il Galatasaray infatti ha raccolto una sola vittoria nelle precedenti cinque partite e non è proprio riuscito ad essere protagonista in Champions League. In casi come questi, diremmo che comunque in Turchia si deve stare attenti al fattore campo e all’ambiente vivace, ma con le porte chiuse imposte dal Coronavirus anche questo aspetto è passato decisamente in secondo piano. Dunque per la Dinamo Sassari il discorso è chiaro: si deve vincere per chiudere i conti senza dipendere dall’esito dell’altra partita del girone tra gli spagnoli del Tenerife e i danesi del Bakken Bears.

DIRETTA GALATASARAY SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Galatasaray Sassari, ma ormai abbiamo imparato che le partite di Champions League sono fornite dalla piattaforma DAZN: si tratterà, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero il canale DAZN1 presente al numero 209 della televisione satellitare, di una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA GALATASARAY SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Galatasaray Sassari ci proporrà dunque una partita fondamentale per le sorti della Dinamo, che si ritrova ad un bivio – a dire il vero potrebbe qualificarsi anche perdendo, se il Tenerife battesse il Bakken Bears impedendo l’assalto dei danesi alla seconda piazza occupata dalla Dinamo, ma senza dubbio sarebbe meglio chiudere i conti con una vittoria sul campo, anche per poter dire che la qualificazione di Sassari sia meritata. Il cammino del Banco di Sardegna in effetti sembrava perfetto e la qualificazione già in tasca con ampio anticipo, poi la clamorosa sconfitta casalinga contro i danesi (che tra l’altro si sono presi anche la differenza punti in caso di arrivo a pari merito) e la successiva sconfitta sul campo del Tenerife hanno rimesso tutto in discussione, costringendo Sassari a giocarsi la qualificazione all’ultima giornata. Il destino comunque è ancora nelle mani dei sardi: una vittoria contro una squadra già eliminata e i giochi saranno fatti. Altrimenti, tutto sarebbe ancora in bilico…



© RIPRODUZIONE RISERVATA