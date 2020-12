Diretta Sassari Bakken/ Streaming video DAZN: una formalità? /(Champions League)

DIRETTA SASSARI BAKKEN: DINAMO PER LA TOP 16

Sassari Bakken si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 16 dicembre, presso il PalaSerradimigni: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo A di basket Champions League 2020-2021. Una competizione che la Dinamo sta dominando: con tre vittorie in altrettante partite la squadra di Gianmarco Pozzecco è ad un passo dalla Top 16 (che verrà poi disputata ad eliminazione diretta) e la vittoria questa sera sancirebbe un obiettivo che non era così scontato, vista la presenza nel girone di Iberostar e Galatasaray. Squadre che però il Banco di Sardegna ha agevolmente battuto, così come ha fatto in trasferta con gli scandinavi nel match di andata; a proposito, la squadra danese dei Bears non ha ancora vinto in questa Champions League ma potrebbe ancora provare a qualificarsi, pur se ormai appare un’impresa disperata. Attendiamo adesso la diretta di Sassari Bakken, e nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali di questa partita.

DIRETTA SASSARI BAKKEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Sassari Bakken: l’unico modo per sarà la piattaforma DAZN a fornire le immagini a tutti i suoi abbonati, perché la Champions League di basket viene trasmessa da questa emittente e dunque la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, potrete invece consultare il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.championsleague.basketball.

DIRETTA SASSARI BAKKEN: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta la diretta di Sassari Bakken dovrebbe sorridere alla Dinamo: certo nel processo di portare avanti due competizioni gli isolani hanno perso un po’ di terreno in campionato e si sono staccati dalle prime due posizioni, ma sembrano aver ripreso la corrente giusta grazie alla preziosa vittoria sul parquet della Virtus Bologna, cui ha fatto seguito un successo in volata e per nulla semplice su Treviso. Eravamo qui al PalaSerradimigni, e il Banco di Sardegna ha dimostrato di saper soffrire ma anche di essere un roster che ha tante soluzioni offensive, davvero completo e di qualità con grande fisicità. Dopo aver vinto le prime tre partite nel girone, la qualificazione alla Top 16 di Champions League è sostanzialmente diventata una formalità; vero è che bisognerà affrontare due trasferte complesse ma c’è anche un +20 su Tenerife a fare da ottimo salvagente in caso di doppia sconfitta. I Bakken Bears sono di fatto eliminati, a meno che non riescano a fare il colpo in terra di Sardegna per poi andare a vincere le altre due partite che restano da giocare; i danesi erano già largamente previsti come squadra materasso del gruppo A e proveranno a giocare per l’orgoglio, volendosi poi concentrare su quanto succederà in ambito nazionale. Tra poco dunque saremo sul parquet, sperando che la Dinamo riesca a prendersi una vittoria annunciata.

