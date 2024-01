Diretta/ Tortona Scafati (risultato 40-23) streaming video tv: dominio Bertram con Baldasso! (7 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA SCAFATI (RISULTATO 40-23): INTERVALLO

Tortona Scafati 40-23: primo tempo interessante quello del PalaEnergica, dove al momento la Bertram sta procedendo verso una vittoria che sarebbe davvero importante per spezzare la serie negativa. Si parte sui binari dell’equilibrio: la Givova senza Kruize Pinkins prova a tenere botta a una Tortona che riceve poco da Colbey Ross, verso la fine del primo quarto il punteggio è ancora 8-9 con Scafati che se non altro mantiene il vantaggio. Cambia tutto a cavallo dei due periodi: qui infatti Tortona piazza un terribile parziale di 16-0 che gira completamente la partita, la Bertram grazie al talento e alla voglia di Tommaso Baldaasso arriva al +15 in men che non si dica, senza che la Givova sia in grado di abbozzare una reazione degna di questo nome.

Alessandro Gentile e David Logan sparano a salve, tra le fila di Scafati non si salva di fatto nessuno; il migliore è Julian Gamble che se non altro si dà da fare a rimbalzo, ma tocca pochi palloni in attacco. Tortona riesce abbastanza agevolmente a confermare il suo largo vantaggio, con Luca Severini e Kyle Weems che emergono alla distanza; per Scafati ancora notte fonda, la Givova tocca il -17 e ha nei 7 punti di Gamble il suo miglior score individuale. Servirà una bella sterzata nel secondo tempo alla squadra di Matteo Boniciolli… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Scafati non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TORTONA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta di Tortona Scafati, che per gli ospiti della Givova è una partita che potrebbe valere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Riflettori puntati allora sui campani e noi leggiamo le dichiarazioni di Julian Gamble, che si è espresso così in vista dell’odierna trasferta in Piemonte: “Da quando ho messo piede in campo con la maglia gialloblù, sono arrivate altrettante vittorie: nulla è casuale, ma ritengo che anche prima del mio arrivo questa squadra fosse molto talentuosa. So cosa posso apportare al gioco e sono felice di aver contribuito ai recenti successi, arrivati grazie ad un lavoro di squadra e ad ottime prestazioni sia in attacco che in difesa”.

L’obiettivo di questa squadra è “al 100% quello di raggiungere i playoff. Con il livello di talento e di esperienza che abbiamo, non dobbiamo accontentarci di niente di meno”, sono le chiarissime parole di Gamble, che non si limita quindi solo alla Coppa Italia. Infine, una sintetica previsione sul match odierno: “Contro Tortona mi aspetto una partita molto dura, contro una buona squadra, che finora non ha conquistato i risultati che si attendeva, ma sono sicuro che si risolleveranno”. La Givova spera non oggi: parola alla diretta di Tortona Scafati per il verdetto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORTONA SCAFATI: LA BERTRAM IN CRISI!

Tortona Scafati, diretta dagli arbitri Sahin, Quarta e Patti naturalmente dal PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato con palla a due alle ore 16.00 di questo pomeriggio, domenica 7 gennaio 2024, sarà una partita valida per la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Diciamo subito che la diretta di Tortona Scafati avrà incidenza soprattutto per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia della Givova Scafati Basket, perché gli ospiti campani finora hanno 14 punti, frutto di sette vittorie e altrettante sconfitte, per cui potrebbero ancora ottenere questa prestigiosa qualificazione.

Dipenderà in realtà anche dai risultati altrui, ma intanto Scafati deve provare a fare la propria parte e questo significherebbe vincere sul campo di una Bertram Derthona Tortona che però sta vivendo una stagione molto più difficile delle due precedenti, con appena 10 punti in classifica i piemontesi sanno già che non potranno partecipare alla Coppa Italia ma vincere sarebbe comunque fondamentale per Tortona, altrimenti il girone d’andata si chiuderebbe davvero male e la salvezza diventerebbe sempre più l’obiettivo prioritario per l’ex rivelazione. Una vittoria sarebbe dunque importante per entrambe, ma chi riuscirà a conquistarla? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Tortona Scafati…

DIRETTA TORTONA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Tortona Scafati, dobbiamo allora ribadire che per i piemontesi questo campionato si sta rivelando difficile. La Bertram forse patisce il doppio impegno con la Champions League, che almeno nella fase a gironi ha dato soddisfazioni – ma adesso ha perso gara-1 contro il Galatasaray -, tuttavia il campionato francamente preoccupa, perché cinque vittorie e nove sconfitte sono un netto crollo per chi negli ultimi due anni era dietro solamente a Milano e Bologna. Per pensare più ai playoff che alla salvezza come obiettivo del ritorno, servirà vincere già oggi.

Dall’altra parte, invece, la Givova Scafati Basket si gioca la qualificazione in Coppa Italia, che per i campani sarebbe un traguardo davvero eccellente. Dopo la vittoria casalinga contro Trento di settimana scorsa le speranze sono diventate più concrete e allora si potrebbe fare affidamento su un rendimento più che discreto anche in trasferta, dal momento che tre vittorie su sette finora sono giunte lontano da casa. La posta in palio è decisamente alta, ecco allora perché siamo davvero curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Tortona Scafati…











