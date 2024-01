DIRETTA/ Tortona Galatasaray video streaming tv: le parole di Ramondino (Champions League, 3 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA GALATASARAY: PARLA RAMONDINO

Cresce l’attesa per la diretta di Tortona Galatasaray, ma adesso facciamo un breve passo indietro per rileggere il commento di coach Marco Ramondino, che aveva espresso così la sua soddisfazione al termine della gara vinta dalla sua Bertram Derthona in casa dell’Igokea per chiudere con ben cinque vittorie il girone di Champions League: “Dobbiamo essere felici di essere tornati al successo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto cambi del roster, per cui serve trovare una nuova identità e gerarchie. Penso che abbiamo giocato bene per larghi tratti della partita e meritato di vincere, poi abbiamo sofferto un po’ il cambio di assetto di Igokea. In un finale in volata, abbiamo fatto le giocate giuste in attacco e in difesa per vincere la gara”.

Ramondino infine aveva comunque reso merito agli avversari e tracciato un primo bilancio dell’avventura di Tortona nella Champions League di basket: “Voglio congratularmi con Igokea perché stanno facendo ottime cose in ABA League ed esserci qualificati in un gruppo così duro con squadre come Murcia e Tofas non era scontato. Siamo felici e motivati di partecipare a una competizione con così tante grandi squadre, in cui i gruppi sono molto competitivi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORTONA GALATASARAY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Tortona Galatasaray non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia la piattaforma DAZN offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video di Tortona Galatasaray. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Derthona Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

UNA SFIDA AFFASCINANTE

Tortona Galatasaray, in diretta naturalmente dal Pala Ferraris di Casale Monferrato, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 3 gennaio 2024, come gara-1 per la Bertram Derthona Tortona nei cosiddetti play-in della Champions League di basket edizione 2023-2024. I piemontesi sono stati grandi protagonisti nel girone H della regular season, con cinque vittorie e una sconfitta su sei partite disputate dalla Bertram nella prima fase della competizione, terminata con la vittoria contro l’Igokea m:tel che però non è bastata a conquistare il primato che avrebbe garantito l’accesso immediato agli ottavi di finale.

Per presentare la diretta di Tortona Galatasaray ricordiamo allora che la Bertram ha chiuso al secondo posto il suo girone della Champions League di basket alle spalle di Murcia, dal momento che nella quinta giornata gli spagnoli hanno vinto ribaltando pure la differenza punti. Oggi quindi comincia la fase ad eliminazione diretta: Tortona da seconda incrocia i turchi del Galatasaray che sono stati terzi nel proprio gruppo e ha il fattore campo sia oggi sia nell’eventuale gara-3, dal momento che parliamo appunto di una serie al meglio di tre partite. Presentata quindi la formula di questo turno di “spareggio”, non ci resta naturalmente che scoprire che cosa ci dirà la diretta di Tortona Galatasaray…

DIRETTA TORTONA GALATASARAY: IL CONTESTO

Con la diretta di Tortona Galatasaray vivremo quindi l’inizio della fase ad eliminazione diretta per la Champions League di basket, che ha già confermato tutto il valore della Bertram Derthona Tortona, da un paio di anni a questa parte splendida realtà del basket italiano e ora capace di mettersi in luce anche nel battesimo a livello europeo. Resta un piccolo rimpianto per il primo posto che è sfuggito per un soffio al termine di un girone da cinque vittorie e una sola sconfitta, d’altronde Tortona e Murcia si sono rivelate decisamente superiori alle loro avversarie e così, con una vittoria per parte nello scontro diretto, la differenza punti nelle due partite è stata decisiva.

Per Tortona adesso si volta pagina, partendo però dalla base di queste cinque vittorie che hanno dato alla squadra piemontese consapevolezza dei propri mezzi nella sua prima Champions League di basket. Il Galatasaray invece è stato terzo nel proprio girone G con un bilancio di tre vittorie e altrettante sconfitte: anche in questo caso è stato lo scontro diretto a incidere, i turchi infatti hanno dovuto lasciare il secondo posto ai greci del Paok Salonicco, mentre il primo posto era stato degli israeliani dell'Hapoel Gerusalemme. Squadra comunque di buon livello, per la Bertram sarebbe fondamentale vincere per non andare settimana prossima a Istanbul con le spalle al muro: siamo quindi molto curiosi di seguire stasera la diretta di Tortona Galatasaray…











