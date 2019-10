Diretta Galles Croazia/ Streaming video tv Canale 20: big match! (Europei 2020)

Galles Croazia, diretta dall’arbitro Bjorn Kuipers, è la partita in programma oggi domenica 13 ottobre 2019, tra le mura del Cardiff City Stadium: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45. Le nazionali del girone E torneranno quindi ancora in campo per le qualificazioni per gli Europei 2020, nel secondo turno di questa sosta: in palio anche per la diretta tra Croazia e Galles vi saranno dunque tre punti, che potrebbero interessare più agli uomini di Zlatko Dalic, che ai padroni di casa. Stando alla classifica, infatti sono proprio i croati a giocarsi le vette del gruppo, specie dopo l’ottimo successo ottenuto solo pochi giorni fa contro l’Ungheria. Potrebbero invece valere ben poco per il Galles di Giggs: la compagine dei dragoni rossi, dopo il pareggio con la Slovacchia, ferma al penultimo gradino della classifica, infatti dispera di ottenere un pass per la prossima edizione degli Europei, benché certo anche il successo ottenuto qualche tempo fa contro Azerbaigian aveva dato qualche speranza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Croazia sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati: la partita valida per il girone E delle Qualificazione agli Europei 2020 sarà infatti trasmessa sul canale Mediaset 20, che da tempo ha aperto al grande calcio e che vi fornirà questa grande sfida internazionale anche in mobilità. Il servizio di diretta streaming video sarà infatti disponibile, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, sul sito mediasetplay.mediaset.it senza costi aggiuntivi.

DIRETTA GALLES CROAZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Galles e Croazia, il tecnico degli inglesi punterà sullo schieramento titolare, fissato col consueto 4-2–3-1, anche se certo, la posta in palio non è moto elevata in questa occasione. A tal proposito dovremmo proprio oggi rivedere in campo nell’11 titolare anche il giocatore della Juventus Aaron Ramsey, che è stato tenuto a riposo in settimana per problemi muscolari. Anche in caso di forfait del bianconero però Giggs ha delle alternative più che valide dalla panchina: già in attacco dovremmo vedere dal primo minuto l’attaccante del Real Madrid Gareth Bale prima punta, con Wilson e James ai lati e Lawrance adibito sulla tre quarti. Sono poi maglie confermate anche nella mediana a due del Galles con Ampadu e Allen, mentre in difesa non dovrebbero mancare dal primo minuto Taylor, Mepham, Rodon e Roberts, con Hennessey fedele tra i pali. Sarà poi formazione titolare anche per la Croazia di Dalic, ovviamente schierata oggi in campo a Cardiff con lo speculare 4-2-3-1: qui toccherà a Livakovic agire da titolare tra i pali. Per la difesa a 4 poi la prima ipotesi dei croati è lo schieramento con Bartolec, Lovren, Vida e Barisic: per la mediana si fanno invece ancora una volta avanti Modric e Brozovic, e toccherà a Vlasic agire sulla trequarti a supporto dell’attacco. Anche qui Dalic ha le idee ben chiare per questa trasferta: stasera i titolari dovrebbero essere Rebic, Petkovic e Perisic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di questa sera a Cardiff, il potale di scommesse Snai concede il favore del proprio pronostico alla Croazia, che certo promette scintille in questa trasferta per le Qualificazioni agli Europei 2020. Esaminando le quote per l’1×2 ecco che il successo casalingo del Galles è stato dato a 3,00 contro il più basso 2,40 fissato per gli ospiti: il pari vale 3,20.



