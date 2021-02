Diretta Galles Inghilterra/ Streaming video Dmax: super classica! (Rugby Sei Nazioni)

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: SFIDA PIENA DI FASCINO!

Galles Inghilterra, diretta dall’arbitro francese Pascal Gaüzère presso il Millennium Stadium di Cardiff, si disputa alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, per la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, di cui costituisce uno dei sempre affascinanti incroci tutti britannici. La diretta di Galles Inghilterra si annuncia poi ancora più intrigante per le esigenze di classifica, perché i Dragoni hanno ottenuto due vittorie nelle prime due giornate e dunque cercano contro i cugini inglesi il tris che lancerebbe il Galles davvero tra le grandi favorite per il successo finale del Sei Nazioni 2021. Dall’altra parte invece abbiamo un’Inghilterra che ha cominciato male a causa della dolorosa sconfitta casalinga contro la Scozia nella prima giornata, poi si è riscattata vincendo come prevedibile contro l’Italia nella seconda giornata, ma solo Galles Inghilterra ci potrà dire quale sia il livello di competitività degli inglesi e se possono ancora sperare di vincere il Torneo – per loro ovviamente una vittoria a Cardiff sarebbe obbligatoria in tal senso.

DIRETTA GALLES INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Galles Inghilterra sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Galles Inghilterra, bisogna dunque evidenziare che la sconfitta casalinga contro la Scozia all’esordio è stato un duro colpo per l’Inghilterra, che da diversi decenni non perdeva a Twickenham contro i cugini del Nord. La vittoria contro l’Italia poi ha rimesso in carreggiata gli inglesi, che però già si trovano con l’acqua alla gola verso l’obiettivo del successo finale: solo vincendo sempre l’Inghilterra potrà ancora avere delle speranze, ma a Cardiff non è mai facile riuscirci e servirà dunque una grande prestazione da parte dei Leoni. Dall’altra parte, ecco un Galles che a dire il vero negli ultimi anni stava vivendo un momento meno esaltante rispetto al recente passato, ma l’inizio di questo Torneo fa decisamente ben sperare i Dragoni. Prima la vittoria nella prima giornata contro l’Irlanda, poi soprattutto il colpaccio a Murrayfield proprio contro la Scozia reduce dalla vittoria in Inghilterra e di conseguenza adesso il Galles – dove la palla ovale è davvero al centro di tutto, più che nel resto della Gran Bretagna – può sperare di tornare grande. Se vincesse anche contro l’Inghilterra, nessun obiettivo sarà precluso…



© RIPRODUZIONE RISERVATA