DIRETTA GALLES INGHILTERRA/ Video streaming tv: così negli ultimi precedenti

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: GLI ULTIMI PRECEDENTI

Mentre si avvicina la diretta di Galles Inghilterra, possiamo ricordare gli ultimi precedenti di questa leggendaria partita di rugby. Un anno fa naturalmente si giocava a Twickenham e vinsero i padroni di casa inglesi, ma al termine di una dura battaglia come conferma il risultato di 23-19, una beffa piuttosto dolorosa per il Galles, perché non capita spesso di perdere pur segnando tre mete contro una sola: a fare la differenza furono ben sei calci di punizione di Smith, mentre il Galles al piede ottenne solamente due trasformazioni di Biggar.

Va però anche detto che l’Inghilterra si era portata fin sul 17-0, dunque la vittoria fu tutto sommato meritata nonostante la grande rimonta sfiorata dal Galles. L’ultimo precedente a Cardiff risale invece naturalmente al 2021, quando i padroni di casa vinsero con un netto 40-24, frutto di quattro mete (tutte trasformate) più altrettanti calci di punizione, mentre gli inglesi non andarono oltre due mete, una trasformazione e quattro calci di punizione. Oggi si scriverà un nuovo capitolo della storia, chi avrà la meglio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GALLES INGHILTERRA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Galles Inghilterra sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Galles Inghilterra tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati.

SFIDA DELICATA…

Galles Inghilterra, diretta dall’arbitro francese Mathieu Raynal, si gioca naturalmente presso il Millennium Stadium di Cardiff alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio 2023, per la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Naturalmente si tratta di un match ricchissimo di storia, una delle rivalità più classiche nel modo dello sport della palla ovale, ma le esigenze di classifica ci dicono che la diretta di Galles Inghilterra sarà delicatissima, dal momento che per chi dovesse perdere potremmo già parlare di 6 Nazioni deludente anche se poi resteranno ancora due giornate da disputare.

Il Galles è addirittura ultimo, con due sconfitte senza mai ottenere nemmeno punti bonus, quindi oggi è l’ultimo occasione per dare la svolta ad un torneo nel quale altrimenti per i Dragoni l’unico obiettivo diventerebbe quello di evitare l’ultimo posto. Per l’Inghilterra invece finora ci sono state finora una vittoria e una sconfitta, per la Nazionale della Rosa però serve la vittoria se si vuole continuare a sperare nel successo finale, altrimenti ci si dovrà accontentare di un ruolo da comprimari che per gli inglesi è sempre difficile da digerire. La posta in palio sarà altissima, siamo molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Galles Inghilterra…

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Galles Inghilterra ci offre lo spunto per analizzare meglio la situazione delle due Nazionali britanniche in questo Sei Nazioni 2023 di rugby. Per il Galles non ci sono soddisfazioni, già alla prima giornata era arrivata una pesante sconfitta casalinga per 10-34 contro l’Irlanda, che aveva indicato una chiara differenza di valore tra le due formazioni, poi il Galles ha confermato il suo periodo di crisi perdendo molto male anche ad Edimburgo, dove infatti i Dragoni sono stati sconfitti per 35-7 dai padroni di casa della Scozia nella seconda giornata, confermando le difficoltà che sono evidenti sia in attacco sia in difesa.

Una vittoria contro gli inglesi però cambierebbe i giudizi e non è impresa del tutto impossibile, perché anche gli ospiti non sembrano nella loro migliore versione, come ha dimostrato la sconfitta casalinga per 23-29 contro la Scozia, uno scivolone che fa sempre notizia, soprattutto a Twickenham. L’Inghilterra poi si è riscattata vincendo per 31-14 contro l’Italia nella seconda giornata, ma adesso gioca in trasferta per la prima volta e sicuramente il Millennium Stadium di Cardiff sarà infuocato per questo confronto sempre meraviglioso: che cosa ci dirà la diretta di Galles Inghilterra?











