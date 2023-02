Diretta Galles Irlanda/ Streaming video tv: il match inaugurale! (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA GALLES IRLANDA: INIZIA IL NUOVO SEI NAZIONI 2023!

Galles Irlanda, che verrà diretta dall’arbitro inglese Karl Dickson, si gioca alle ore 15:15 di sabato 4 febbraio: con questa partita prende ufficialmente il via il Sei Nazioni 2023, il torneo di rugby che mette a confronto appunto sei nazionali europee, che erano cinque prima del 2000 quando anche l’Italia è riuscita a entrare nel novero della competizione. Questa è anche una partita molto importante per l’assegnazione della Triple Crown, ma soprattutto inizierà a dirci, al Millennium Stadium di Cardiff, in che modo le due nazionali riprenderanno la corsa dopo la scorsa edizione.

Va infatti ricordato che l’Irlanda ha fatto benissimo, vincendo 4 partite e arrivando al secondo posto alle spalle della Francia. Trionfo solo sfiorato dai verdi, mentre il Galles ha avuto un Sei Nazioni davvero pessimo che ha chiuso in penultima posizione, lasciandosi dietro solo l’Italia che però l’ha battuto nell’ultima giornata. Ora dunque ci mettiamo comodi e aspettiamo che la diretta di Galles Irlanda prenda il via, con questa partita potremo dire che il Sei Nazioni 2023 sia ufficialmente cominciato e noi non vediamo davvero l’ora di scoprire quello che succederà.

DIRETTA GALLES IRLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL 6 NAZIONI

La diretta tv di Galles Irlanda, come tutte gli altri match del Sei Nazioni 2023, sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento per il torneo è sempre Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita di rugby anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando gli stessi apparecchi per usufruire della piattaforma Now Tv.

DIRETTA GALLES IRLANDA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Galles Irlanda dobbiamo ovviamente ricordare che l’anno scorso questa partita si era giocata a Dublino: il calendario del Sei Nazioni 2023 è infatti invertito rispetto a quello della passata edizione, ma questa è una consuetudine perché va ricordato che ogni anno i match disputati in casa diventano poi quelli in trasferta e così via. Dunque un anno fa l’Irlanda aveva ottenuto un dominante 29-7 nei confronti del Galles, e curiosamente anche allora questo match si era giocato per la prima giornata.

Come detto poi i verdi avrebbero avuto un grande Sei Nazioni, cedendo solo alla Francia nella partita poi rivelatasi decisiva per l’assegnazione del titolo. Il Galles però in epoca recente ha avuto anni davvero ruggenti (ha vinto nel 2019 e nel 2021) e dunque rimane una nazionale davvero temibile, che potrebbe da un momento all’altro trovare la sua forma migliore. Per quanto riguarda l’Irlanda, il Sei Nazioni manca dalla bacheca da cinque anni: chissà che questa possa essere la volta buona per tornare a festeggiare, cominceremo a scoprirlo nella diretta di Galles Irlanda…

