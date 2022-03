Diretta Inghilterra Irlanda/ Streaming video tv: big-match, Sei Nazioni 2022

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA: “SPAREGGIO” AL SEI NAZIONI!

Inghilterra Irlanda, diretta dall’arbitro francese Mathieu Raynal naturalmente presso lo stadio Twickenham di Londra, si gioca con fischio d’inizio alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 12 marzo, per completare la quarta giornata del Sei Nazioni 2022 di rugby. Basta uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio: la diretta di Inghilterra Irlanda mette di fronte due Nazionali che finora vantano due vittorie e una sconfitta a testa, oggi sarà un bivio per il destino del torneo.

Chi vince sale a 3-1 e rafforza la propria candidatura per il successo finale nel Sei Nazioni 2022, che invece dovrebbe rimanere solamente un sogno per chi dovesse perdere questa sera. Inghilterra Irlanda ha dunque il fascino di una posta in palio altissima, oltre che naturalmente quello di una rivalità storica che è verosimilmente la più forte di tutte all’interno del mitico torneo di rugby, considerate le ben note vicende politiche dell’Irlanda in rapporto al Regno Unito – e ne approfittiamo per ricordare che nel rugby l’intera isola gareggia unita. Le aspettative sono altissime: cosa succederà in Inghilterra Irlanda?

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Inghilterra Irlanda sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che torna ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già spiegato la grande valenza della diretta di Inghilterra Irlanda per le sorti dell’intero torneo Sei Nazioni 2022. Gli inglesi avevano iniziato male il loro cammino, perdendo per 20-17 contro la Scozia, poi hanno trovato un facile riscatto vincendo 0-33 a Roma contro l’Italia, infine hanno vinto per 23-19 contro il Galles, ma finora non hanno destato una particolare impressione. L’Inghilterra dunque ha bisogno di qualcosa in più in questo duro finale, che prevede oggi l’Irlanda e sabato prossimo la trasferta in Francia. Alzare il livello per vincere il Sei Nazioni: ci riuscirà?

Possiamo dire che finora l’Irlanda abbia fatto meglio, come certifica la ben più netta vittoria per 29-7 contro il Galles, oltre al 57-6 contro l’Italia in una partita però fortemente condizionata dal fatto che gli Azzurri siano presto rimasti addirittura con soli 13 uomini. L’unica sconfitta dei Verdi è stata il 30-24 incassato in Francia, riuscendo comunque ad ottenere il punto di bonus che alla fine del Torneo potrebbe fare anche molto comodo. Adesso c’è il durissimo ostacolo Inghilterra, poi la chiusura potrebbe essere più accessibile, in casa contro la Scozia, ma per vincere il Sei Nazioni serve l’impresa oggi…



