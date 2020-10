Diretta Galles Scozia/ Streaming video DMAX: ultimo turno del 6 Nazioni!

Galles Scozia, in diretta dal Parc y Scarlets di Cardiff, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 31 ottobre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 15.15. Dopo oltre sette mesi di digiuno, ecco che tornano ad accendersi i riflettori anche sul Sei Nazioni 2020, che dunque vivrà oggi, sia pure con grandissimo ritardo, il suo ultimo turno: qui si staglia dunque in programma la diretta tra Galles e Scozia, match che ai fini della classifica generale del torneo conta poco, ma che sicuramente ci regalerà grande spettacolo in quel di Cardiff. Dopo la brusca intenzione della manifestazione per l’esplodere della pandemia da coronavirus, e il timore, attualissimo che ancora il virus possa danneggiare anche la prossima edizione della manifestazione (non più così lontana ormai), lasciamo che a parlare questo pomeriggio sia solo il campo da rugby, a cui torniamo con piacere con una sfida sicuramente divertente.

DIRETTA GALLES SCOZIA IN STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE 6 NAZIONI RUGBY

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche le partite che verranno recuperare in questi giorni, compresa la sfida Galles Scozia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA GALLES SCOZIA: IL CONTESTO

Come abbiamo riferito prima, la diretta tra Galles e Scozia, benchè sarà partita di sicuro spettacolo, non dovrebbe andare troppo a influenzare a classifica generale del Sei Nazioni 2020 che oggi vivrà il suo ultimo e conclusivo turno. Anzi, le due squadre conoscono già il loro destino per questa edizione del torneo, ma non per questo saranno meno motivate alla vittoria: anzi tornare in campo dopo quasi sette mesi di stop e imporsi in maniera netta sarebbe certo il miglior modo per Townsend come per Pivac di riscattare un’edizione del Sei Nazioni da mancate protagoniste. Dando uno sguardo comunque alla classifica generale va detto che al momento i dragoni sono solo alla quinta posizione, con appena sette punti messi da parte e un tabellino che comprende appena un successo (ottenuto con l’Italia al debutto) e ben 4 KO. Ha fatto di meglio, sia pure di poco la Scozia visto che la formazione ha messo da parte 10 punti: per i cardi ecco due insuccessi nei primi due turni, ma anche due vittorie, recuperate su Italia e Francia nel finale. Chissà se la squadra di Townsend riuscirà a recuperare la striscia vincente, o se saranno i dragoni rossi a riscattarsi in extremis? Solo il campo ce lo dirà.



