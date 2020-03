Diretta Scozia Francia/ Streaming video DMAX: galletti imprendibili? (6 Nazioni)

Scozia Francia, diretta dall’arbitro Paul Williams, è la partita di rugby in programma oggi, domenica 8 marzo 2020 tra le mura del Murrayfiled di Edimburgo: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00 secondo il fuso orario italiano. Siamo nel quarto turno dei Sei Nazioni 2020 e oggi in Scozia si gioca una sfida che potrebbe rivelarsi determinante, specialmente per i galletti del coach Fabian Gathie, che puntano al trionfo in questa edizione della competizione. Fino ad ora infatti nessuno ha saputo frenare la compagine francese e certo la squadra dei cardi non pare pronta arginare l’incontenibile Francia: per la Scozia non è stato un grande avvio nel Sei Nazioni 2020 ma certo Townsend e i suoi faranno di tutto per chiudere tale evento con tutti gli onori possibili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Scozia Francia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA SCOZIA FRANCIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, per la diretta Scozia Francia di oggi pomeriggio ci attendiamo una prova ben faticosa da parte dei cardi, che come detto, non hanno certo dato il via a questa edizione dei Sei Nazioni nel migliore dei modi. La classifica del torneo alla vigilia della quarta giornata infatti parla chiaro: per gli scozzesi sono stati ben due KO nei primi due turni e una sola vittoria, questa trovata il 22 febbraio scorso ai danni dell’Italia. Altri numeri per la Francia, decisamente la sorpresa di questa edizione del 6 Nazioni 2020. I galletti infatti sono leader indiscussi della graduatoria con tre vittorie su tre trovate finora e pure con risultati importanti: i ragazzi di Galthie infatti hanno concesso non poco spazio agli avversari, ma pure sono sempre riusciti a farsi più efficaci al termine dei due tempi regolamentari. In ogni caso ci attenderà oggi pomeriggio una sfida bollente: che succederà in campo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA