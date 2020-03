Diretta Inghilterra Galles/ Streaming video DMAX: dragoni per il riscatto (6 Nazioni)

Inghilterra Galles, diretta dall’arbitro Ben O’Keeffe, sabato 7 marzo 2020 presso il Twickenham Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del torneo 6 Nazioni di rugby: fischio d’inizio previsto per le ore 17.45, secondo il fuso orario. Sulla carta si affrontano le formazioni migliori del torneo: gli inglesi vicecampioni del mondo, sconfitti nella finale per il titolo dal Sudafrica nell’ultimo Mondiale in Giappone, e i gallesi che proprio al Sudafrica avevano conteso l’accesso alla finalissima, con la semifinale persa di stretta misura dai Dragoni. Nella graduatoria di questo 6 Nazioni però gli inglesi sono al momento secondi a 9 punti appaiati all’Irlanda, costretti a inseguire la Francia a quota 13. Il Galles è invece quarto con 6 punti, frutto della vittoria iniziale contro l’Italia alla quale hanno fatto seguito le sconfitte contro Irlanda e Francia. Gli inglesi hanno invece iniziato il loro cammino nella competizione perdendo a sorpresa contro la Francia, per poi battere Scozia e Irlanda.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Inghilterra Galles in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.18, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 25 e il successo esterno proposto invece a una quota di 4.75.



