Diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2022/ Streaming video Rai 2, orario

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2022: CHI SARÀ LA VINCITRICE?

Oggi, sabato 24 settembre, la diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2022 sarà naturalmente uno degli appuntamenti in assoluto più attesi da Wollongong, nel Nuovo Galles del Sud, sede della rassegna iridata che per la seconda volta nella storia si sta disputando in Australia. La gara in linea donne infatti assegnerà il titolo iridato della categoria più importante dei Mondiali di ciclismo in campo femminile e la detentrice è la nostra Elisa Balsamo, meravigliosa vincitrice un anno fa a Leuven, in Belgio, dove la giovane piemontese si prese l’enorme soddisfazione di vestire la maglia iridata battendo la plurititolata veterana olandese Marianne Vos.

Anche ad un anno di distanza e dall’altra parte del Mondo, il duello tra le Nazionali di Olanda e Italia promette di essere il tema principale della diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2022, perché sicuramente si tratterà delle due squadre più forti. L’Olanda schiererà almeno tre punte, cioè Ellen van Dijk, Marianne Vos e Annemiek van Vleuten, quest’anno capace di ottenere la sensazionale tripletta Giro-Tour-Vuelta ma reduce dalla caduta nella staffetta mista, con frattura al gomito. L’Italia schiera naturalmente Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini, affiancate da Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Silvia Persico, Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi, le ultime due in corsa anche per il titolo Under 23, che verrà assegnato appunto alla prima Under 23 nell’ordine d’arrivo – Guazzini ha vinto così la medaglia d’oro nella cronometro, chiusa al quarto posto assoluto. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favorite per questa attesissima diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2022.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA DONNE, MONDIALI CICLISMO 2022

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2022 sarà integrale sulla Rai: appuntamento dalle ore 3.50 su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2022: ORARIO E PERCORSO

La diretta della gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo 2022 oggi non si ridurrà al duello Olanda-Italia perché naturalmente ci sono altre campionesse in gara, ma sicuramente queste due formazioni condizioneranno lo sviluppo della gara lungo tutto il percorso, che adesso andiamo a presentare. Le ragazze dovranno affrontare un tracciato di 164,3 km e già questa è un’annotazione interessante, perché il chilometraggio è notevole per una corsa femminile. La partenza sarà da Helensburgh attorno alle ore 4.00 della notte italiana, c’è naturalmente il problema con il fuso orario ma l’arrivo è atteso a Wollongong attorno alle ore 9.00 del mattino, quindi almeno le fasi finali saranno abbastanza agevoli da seguire.

Il primo tratto della corsa porterà le ragazze verso il circuito del Mount Keira di 34 km, tuttavia da affrontare una sola volta, con l’omonima salita di ben 8,7 km con pendenza media al 5% e punte fino a un massimo del 15%. Subito dopo comincerà quello che viene chiamato il Wollongong City Circuit, che sarà da ripetere per ben sei volte: ogni giro misura 17,7 km e sarà caratterizzato soprattutto dalla salita del Mount Pleasant, che misura 1,1 km con pendenza media al 7,7% e punte fino al 14% e l’arrivo nel cuore della città di Wollongong, dove sarà incoronata la regina della diretta della gara in linea donne per i Mondiali di ciclismo 2022.











