Diretta/ Gelbison Giugliano video streaming tv: gara delicatissima (Serie C)

DIRETTA GELBISON GIUGLIANO: FATTORE G AL MORRA

La diretta Gelbison Giugliano, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:30, racconta di una sfida tra due squadre divise da pochi punti, ma che possono fare tutta la differenza del mondo. I padroni di casa sono infatti immischiati nella lotta per non retrocedere con 33 punti e sole tre lunghezze di vantaggio dal Monterosi sedicesimo, ma al tempo stesso distano tre punti anche dalla zona playoff, dove il Giugliano osserva con un solo punto dall’Avellino decimo. A proposito del Monterosi, nell’ultimo match di campionato la Gelbison è riuscita a vincere lo scontro diretto per la salvezza con la rete decisiva di Uliano dopo quattro gare di fila senza successo. Pareggio in extremis invece del Giugliano sul campo del Pescara che interrompe così la striscia di due partite consecutive perse.

In casa la Gelbison è sedicesima con diciotto punti in quattrodici gare, i tanti pareggi (sei) hanno rallentato la corsa dei rossoblu vero zone di classifica ben più tranquille, stesso numero invece di vittorie e sconfitte (quattro). Il Giugliano in trasferta non se la vive tanto meglio con quattordici punti in quattordici partite. Pesano a referto le sei sconfitte che rappresentano l’esito più comune dei gialloblu lontano da casa.

GELBISON GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Gelibson Giugliano sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, ormai da anni la casa delle gare dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Gelibson Giugliano in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

GELBISON GIUGLIANO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Giugliano con i rossoblu che scendono in campo col 3-5-2. In porta Anatrella, difesa a tre formata da Cargnelutti, Gilli e Loreto. Centrocampo folto con Nunziante e Granata sulle fasce, Papa e Graziani le mezzali con l’esperto Uliano in regia. Tandem d’attacco De Sena-Tumminello.

Stesso modulo per i campani. Tra i pali Sassi, trittico difensivo Poziello-Scognamiglio-Biasiol mentre il centrocampo sarà composto da Di Dio e Oyewale sulle fasce e Poziello, Eyango con Felippe Martello nella zona nevralgica. Attacco formato da Salvemini e La Monica.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Gelbison Giugliano vedono favoriti i padroni di casa. Secondo Snai, il successo dei rossoblu è dato a 2.40 contro i 3.05 in favore dei campani. Segno X, quello relativo al pareggio, lo possiamo a trovare a 2.90, ricordando che proprio l’ultimo incontro tra le due squadre è terminato così.

Alta la quota dell’Over 2.5 che segna ben 2.45 contro l’1.45 dell’esito opposto. Poco probabile per i bookmakers anche il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno: 2.05 rispetto agli 1.67 del No Gol.











