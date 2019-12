Diretta Sampdoria Genoa Primavera/ Streaming video tv: grande derby ligure!

Sampdoria Genoa primavera, diretta dall’arbitro Gino Garofalo, venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Derby della Lanterna che arriva nello stesso fine settimana di quello di Serie A: e come per i grandi, anche le due formazioni Primavera genovesi non arrivano in un momento particolarmente felice all’appuntamento del derby. La Sampdoria Primavera resta penultima in classifica e dopo il ko contro il Cagliari ha incassato la sua quarta sconfitta consecutiva in campionato. I blucerchiati sono stati agganciati a quota 9 punti in classifica dal Napoli che ha battuto a sorpresa il Genoa con un rotondo 0-3. Crollo casalingo per i Grifoncini sorpassati al terzo posto in classifica dall’Inter. Un ko sorprendente considerando che finora il Genoa si era sempre mosso in proiezione nella zona alta della classifica, ma nelle ultime 3 partite disputate i rossoblu sono riusciti a raccogliere solamente un punto, evidenziando un calo di rendimento chiaro rispetto a quanto fatto vedere nella parte iniziale del torneo, in cui il Genoa si era affermato tra le formazioni rivelazione del campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Genoa Primavera, match previsto venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 14.30, valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sampdoria Genoa primavera, venerdì 13 dicembre 2019, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria allenata da Cottafava sceglierà il 3-4-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Avogadri; Rocha, Siatounis, Veips; Angileri, Pompetti, Chrysostomou, Canovi; D’Amico, Balde, Balhouli. Risponderà il Genoa guidato in panchina da Chiappino con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Vodisek; Gasco, Raggio, Serpe, Lisboa; Verona, Masini, Eboua; Zennaro; Klimavicius, Moro.



