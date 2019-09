Diretta Genoa Atalanta/ Streaming video DAZN: Gasperini il grande ex (Serie A)

Genoa Atalanta sarà diretta dal signor Michael Fabbri, e nella terza giornata della Serie A 2019-2020 rappresenta il primo lunch match della stagione: si gioca infatti alle ore 12:30 di domenica 15 settembre, dopo le due giornate in notturna il campionato riprende gli orari tradizionali e ci presenta un altro ritorno a Marassi da parte di Gian Piero Gasperini, ancora amato da queste parti ma adesso eroe anche a Bergamo. L’Atalanta si appresta a giocare la prima, storica partita nel girone di Champions League; intanto cercherà di riscattare la sconfitta interna subita dal Torino, con l’intenzione di ripartire e presentarsi a Zagabria con fiducia. Dall’altra parte c’è un Genoa che non ha ancora perso: il brillante pareggio sul campo della Roma è stato confermato dalla vittoria sulla Fiorentina, Aurelio Andreazzoli sta già facendo molto bene e va a caccia dell’alta classifica. Aspettiamo allora la diretta di Genoa Atalanta dando un rapido sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Atalanta non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè si tratta di una delle partite che per questa giornata sono in esclusiva sulla piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa partita con il sistema della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

Andreazzoli conferma il 3-5-2 per Genoa Atalanta: davanti a Ionut Radu agiscono come sempre Cristian Romero, Cristian Zapata e Criscito che dunque fa il terzo nel reparto difensivo, lasciando a Barreca la corsia sinistra partendo dal centrocampo. Dall’altra parte dovrebbe esserci Ghiglione; in mezzo Radovanovic (un ex), che verrà preferito a Saponara che ha recuperato e andrà in panchina. Schone e Lerager le due mezzali, davanti si punta sul tandem formato da Pinamonti e Kouamé e che sembra già parecchio affiatato. Da vedere se Gasperini farà un po’ di turnover in vista della Champions League; uno tra Muriel e Duvan Zapata resterà fuori per favorire l’ingresso di Ilicic, balla anche la posizione di Gomez con Malinovskyi e Pasalic pronti alla bisogna ma entrambi potrebbero giocare anche in mezzo, con Freuler e De Roon che sono comunque favoriti. A correre sulle fasce saranno Hateboer e Gosens; in difesa Kjaer scalpita e potrebbe togliere la maglia ad Andrea Masiello, verso la conferma sia Palomino che Djimsiti con Gollini tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Genoa Atalanta abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la Dea parte favorita e il valore della vincita sulla sua vittoria (segno 2) corrisponde a 2,10 volte quanto messo sul piatto. Siamo a 3,35 volte la puntata per il segno 1, che identifica il successo del Grifone; per il segno X, che corrisponde ovviamente all’eventualità del pareggio, il guadagno sarebbe pari a 3,65 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA