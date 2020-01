Diretta Genoa Cagliari Primavera/ Streaming video tv: sfida d’alta classifica

Genoa Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku stamattina, domenica 26 gennaio 2020 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. In vista di Genoa Cagliari Primavera, segnaliamo che dopo una crisi lunga sette partite, con cinque sconfitte e due pareggi tra campionato e Coppa Italia Primavera, il Genoa è riuscito a dare una scossa al suo cammino andando a vincere 1-4 in casa della Lazio. Successo perentorio con i Grifoni che si erano trovati sotto per poi scatenarsi con una tripletta di Moro e un gol di Bianchi. Una rete che ha garantito al Genoa di restare in zona play off, con 2 punti di vantaggio sulla Sampdoria. Il Cagliari invece resta secondo in classifica dopo il pareggio interno contro l’Inter. Sardi a +5 dalla coppia composta Inter-Juventus, anche se l’Atalanta capolista è ancora fuori portata a 9 punti di distanza. Pari 1-1 nel match d’andata in casa del Cagliari, con i sardi che hanno rimontato con Gagliano l’iniziale vantaggio genoano di Klimavicius.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Cagliari Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Da segnalare che l’emittente mette a disposizione anche una diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. Opportunità davvero importante per gli appassionati del calcio giovanile, dal momento che l’emittente detiene i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Genoa Cagliari Primavera, questa mattina per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Genoa allenato da Chiappino sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Drago, Piccardo, Ruggeri, Raggio, Rovella, Serpe, Buonavoglia, Ebongue, Cleonise, Zennaro, Moro. Risponderà il Cagliari guidato in panchina da Max Canzi con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Ciocci, Porru, Aly, Carboni, Kanyamuna, Boccia, Marigosu, Conti, Contini, Lombardi, Gagliano.



