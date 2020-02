Diretta Genoa Chievo Primavera/ Streaming video tv: il Grifone punta la vittoria

Genoa Chievo Primavera, partita che sarà diretta dal signor Andrea Colombo e va in scena domenica 16 febbraio 2020 alle ore 12.00, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Dopo due sconfitte consecutive il Genoa è riuscito a strappare un punto al Torino, riuscendo a restare a -2 dalla zona play off anche se la squadra di Luca Chiappino continua a vivere una parabola discendente in netto contrasto con il grande inizio di stagione vissuto. Il Chievo è scivolato invece in casa contro il Bologna, un 3-4 spettacolare che non ha permesso però ai veneti di abbandonare l’ultima posizione in classifica, occupata in coabitazione col Napoli a quota 12 punti. All’andata il Genoa aveva calato il poker in casa del Chievo, vittoria per 1-4 per i Grifoni con gol di Moro, Kallon, Bianchi e Klimavicius. L’8 aprile scorso era stato invece il Chievo ad ottenere una abbondante vittoria in casa genoana, 0-3 per i gialloblu il risultato finale con reti messe a segno da Tuzzo, autore di una doppietta personale, e Juwara.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Chievo Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genoa Chievo, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 12.00, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Il Genoa allenato da Chiappino dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Radaelli; Piccardo, Raggio, Rizzo; Piccardo, Eyango, Rovella, Besaggio, Lisboa Da Silva; Bianchi, Cleonise. Il Chievo guidato in panchina da Mandelli sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Bragantini, Pavlev, Vesentini, Munaretti, Colley, M. Farrim, Tuzzo, Botempi, Rovaglia, Sperti, Makni.



