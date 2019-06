Diretta Genoa Empoli Primavera/ Streaming video e tv: in campo per l’andata playout

Genoa Empoli Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 15:00 di sabato 1 giugno ad Arenzano: è la partita di andata dei playout del campionato 1 2018-2019. La formula prevede che si giochino appunto due sfide per stabilire quale delle due squadre dovrà retrocedere; i toscani hanno chiuso la stagione regolare con un punto in più e dunque avranno il lieve vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno. Il Genoa ha provato a salvarsi direttamente: ha ottenuto una preziosissima vittoria contro la Fiorentina ma poi è caduto sul campo del Sassuolo nell’ultima giornata, e se non altro ha potuto evitare la retrocessione diretta che invece è toccata al Milan. Per quanto riguarda l’Empoli, il calendario è stato nemico della squadra che però ci ha messo del suo: all’ultima giornata è arrivato un ko interno contro la capolista Atalanta, ma dopo il roboante 5-0 alla Juventus l’Empoli non ha più vinto, ottenendo tre pareggi in cinque partite. Adesso dunque vedremo in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, leggiamo brevemente le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo che la diretta di Genoa Empoli Primavera prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Genoa Empoli Primavera sarà trasmessa da Sportitalia, che ha sempre dato ampio risalto al campionato degli Under 19 e manderà in onda questa partita sul canale numero 60 del vostro televisore. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche attraverso il loro decoder (numero 225), per tutti invece ci sarà l’opzione della diretta streaming video, senza costi e visitando direttamente il sito www.sportitalia.com con PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI PRIMAVERA

Carlo Sabatini pensa alla conferma del 4-3-1-2 per Genoa Empoli Primavera: davanti al portiere Russo dovrebbero agire Piccardo e Adamoli sulle corsie laterali, con Njie e Da Cunha che invece opererebbero in qualità di centrali a protezione della difesa. In mezzo la regia di Rovella, mentre le due mezzali dovrebbero essere Masini e Karic; Verona Gronberg è favorito sulla trequarti con questo modulo, in alternativa un tridente nel quale tornerebbe utile Micovschi che completerebbe il reparto con Ventola e Flavio Bianchi. L’Empoli se la gioca con un modulo speculare, messo in campo da Lamberto Zauli: Matteucci e Curto proteggono il portiere Saro, Perretta e Ricchi spingono sulle corsie laterali aiutando i due interni di centrocampo che saranno Zelenkovs e Samuele Ricci. Belardinelli agirà in qualità di regista basso; davanti a lui sarà Montaperto, a supporto dei due attaccanti Bertolini e Eduardo Baldé.



