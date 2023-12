DIRETTA/ Genoa Empoli video streaming tv: Grifone ok nelle ultime sfide (Serie A, 2 dicembre 2023)

DIRETTA GENOA EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della gara che pone di fronte Genoa Empoli presenta due formazioni che all’interno del proprio passato si sono affrontate tra il 1970 e il 2022. La prima volta queste due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra bisogna portare indietro le lancette fino al 13 dicembre 1970 quando il Genoa riuscì ad avere la meglio in casa dell’Empoli con il risultato di 0-2. Genoa che ottenne una vittoria anche nella gara di ritorno, sempre nel corso del campionato di serie C.

Queste due sfide risultano le uniche giocate nella terza divisione italiana, le restanti hanno visto battagliarsi le due formazioni tra serie B, Coppa Italia e massima serie. La prima volta in serie A risulta essere il 16 Dicembre 2007. Pareggio con il risultato di 1-1. Sfida di ritorno vinta invece dai toscani con un successo in Liguria per 0-1. Empoli che manca la vittoria contro il Genoa dal 24 ottobre 2015, da lì 7 sfide senza mai ottenere il successo. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato il 6 Marzo 2022 davanti a quasi 15.000 persone al Ferraris. (Marco Genduso)

GENOA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Empoli non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

SFIDA PER LA SALVEZZA

Genoa Empoli, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa si impegnerà con determinazione per ottenere la salvezza dopo la promozione raggiunta la scorsa stagione. Alla guida della squadra c’è Alberto Gilardino, e sul fronte del mercato è arrivato un rinforzo significativo in attacco, Retegui. I grifoni hanno conseguito un rendimento abbastanza positivo, raccogliendo 14 punti in tredici partite, con un vantaggio di quattro punti sulla zona retrocessione. Nell’ultima giornata, hanno subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Frosinone.

L’Empoli, che mira a una salvezza tranquilla, è reduce da una stagione precedente in cui ha raggiunto la salvezza con ampio anticipo. Nonostante ciò, l’inizio dell’attuale annata non è stato dei migliori, tanto che il tecnico Paolo Zanetti è stato esonerato e sostituito da Andreazzoli. La squadra toscana cerca di allontanarsi dalle zone pericolose, trovandosi al quartultimo posto con 10 punti, in parità con la zona retrocessione. Nell’ultima partita, hanno subito una sconfitta per 4-3 in casa contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Empoli, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri; Cambiaghi, Caputo.

GENOA EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











