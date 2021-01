Diretta Genoa Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: sfida con possibili sorprese

DIRETTA GENOA FIORENTINA PRIMAVERA: MATCH INTRIGANTE

Genoa Fiorentina Primavera, che sarà diretta dal signor Andrea Bordin, va in scena alle ore 12:30 di domenica 24 gennaio e rientra nel programma della 7^ giornata per il campionato Primavera 1 2020-2021. Anche qui si torna a giocare: una sfida intrigante, che però sfugge a ogni logica perché il torneo Under 19 ha riaperto i battenti dopo due mesi, durante i quali le squadre non hanno potuto giocare. Certo, la Fiorentina ha disputato la Supercoppa mercoledì, ma conta poco; prima della sosta forzata i viola avevano perso in casa contro la Lazio ma in generale non stavano facendo malissimo, avendo anche rifilato 6 gol al Cagliari.

Un discorso analogo lo si può fare per il Grifone, che aveva centrato la sempre preziosa vittoria nel derby contro la Sampdoria ma, nell’ultima partita giocata, aveva perso in casa contro il Bologna; è passato tanto tempo da queste sfide e bisogna provare a resettare tutto in un campionato sempre ammantato di incertezza. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Genoa Fiorentina Primavera, della quale possiamo provare a presentare i temi principali partendo dalle probabili formazioni.

DIRETTA GENOA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che da tempo segue con costanza il campionato 1 degli Under 19: lo trovate al numero 60 del digitale terrestre e, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere alla partita della 7^ giornata anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà fruibile attraverso la stessa emittente, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA PRIMAVERA

Luca Chiappino dovrebbe affrontare Genoa Fiorentina Primavera con un 4-3-3, e probabilmente la conferma della sua ultima formazione: davanti al portiere Agostino ci saranno dunque Serpe e Dumbravanu, sulle corsie laterali correranno invece Jordan Boli e Zaccone. A centrocampo ecco la regia di Turchet, che sarà supportato da Eboa Ebongue e Cenci nelle vesti di mezzali; nel tridente offensivo Felipe Estrella dovrebbe essere la prima punta, sulle fasce spazio invece a Yayah Kallon e Della Pietra, autore dell’ultima rete rossoblu in campionato. Alberto Aquilani deve valutare la condizione dei suoi dopo la Supercoppa: nel suo 4-3-3 Gabrieli e Saggioro possono giocare come terzini affiancando la coppia centrale formata da Quirini e Dutu, con Luci in porta. In mediana Fiorini verrà supportato dal lavoro che Corradini e Sacchini eseguiranno sugli interni, avremo poi un tridente offensivo nel quale la stellina Tòfol Montiel potrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto a Milan, che opererebbe a destra con Agostinelli sull’altro versante. Possibile avvicendamento anche nel ruolo di centravanti: qui se la giocano Spalluto, Fallou Sene e Toci che partono più o meno alla pari.



