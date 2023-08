Diretta/ Genoa Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, si gioca! (19 agosto 2023)

DIRETTA GENOA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Genoa Fiorentina: subito una partita speciale per Alberto Gilardino, che ha condotto il Grifone al ritorno immediato in Serie A e adesso si trova immediatamente a esordire contro una parte molto importante del suo passato. Gilardino ha giocato nella Fiorentina tra il 2008 e il gennaio 2012, prima di trasferirsi proprio al Genoa e appena dopo aver vinto con il Milan (celebre la Champions League del 2007, in cui segnò anche nella semifinale di ritorno contro il Manchester United): Per lui 48 gol in Serie A e 10 nelle coppe europee, rientrato dal Guangzhou Evergrande ha avuto altri sei mesi in viola che però sono stati molto meno pregnanti.

Il dato conclusivo parla comunque di 63 gol in 157 partite, e ora per Gilardino inizia finalmente un’avventura come allenatore nel massimo campionato, in quel Genoa che in questo torneo lo ha visto protagonista in 50 occasioni con 19 gol. Di fatto è anche la sua partita: per noi invece è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco del Ferraris, ecco le formazioni ufficiali che anticipano la diretta di Genoa Fiorentina! GENOA (3-5-1-1): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup, Hefti; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 1^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Fiorentina ci racconta naturalmente una partita con parecchi incroci nel corso della storia: sarebbe difficile citarli tutti, possiamo allora limitarci a gettare uno sguardo sull’epoca recente e dire che la Fiorentina ha vinto i due incroci del 2021-2022 (incredibile 6-0 al Franchi), imponendosi qui a Marassi con i gol di Riccardo Saponara e Giacomo Bonaventura a metà settembre, altro match di inizio campionato nel quale il Genoa aveva solo accorciato le distanze al termine di un recupero fiume, grazie al rigore trasformato da Domenico Criscito.

L’ultima vittoria che il Grifone ha timbrato al Luigi Ferraris è comunque abbastanza vicina: parliamo del primo settembre 2019, e in quel caso il match era valido per la seconda giornata. Il primo tempo si era chiuso con il Genoa in vantaggio grazie al gol di Cristian Zapata; nella ripresa Christian Koumé, poi passato proprio alla squadra viola, aveva raddoppiato. Questa volta il rigore era stato concesso alla Fiorentina: rete di Erick Pulgar, ma anche in questo caso la squadra sotto di due gol non era riuscita a completare la rimonta. Non ci resta che attendere che la diretta di Genoa Fiorentina si giochi, per scoprire come andranno le cose in questo esordio in Serie A per le due squadre… (agg. di Claudio Franceschini)

UN BEL DEBUTTO

Genoa Fiorentina, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Dopo un solo anno di purgatorio in cadetteria il Genoa è prontamente tornato in Serie A, tra l’entusiasmo dei tifosi rossoblu che hanno raggiunto la quota record di 27.000 abbonamenti. Genoa subito vincente in Coppa Italia con un pirotecnico 4-3 ai danni del Modena in cui si è subito messo in luce il nuovo centravanti Retegui.

La Fiorentina, in attesa di affrontare i play off di Conference League, parte in campionato dopo l’ultimo pareggio in amichevole in casa contro l’OFI Creta, cercando una maggiore continuità rispetto a una stagione come la scorsa, comunque impreziosita dalle due finali disputate ma purtroppo per i viola entrambe perse. Il 18 settembre 2021 la Fiorentina ha vinto 1-2 l’ultimo precedente di campionato in casa del Genoa, che non batte i viola a Marassi dal 2-1 del primo settembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Mina, Biraghi; Mandragora, Arthur Melo; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

GENOA FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











