DIRETTA GENOA FIORENTINA/ Video streaming tv: una storia ricchissima

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Genoa Fiorentina che si gioca oggi per la 50esima volta in Serie A. La squadra di casa ha vinto 21 volte con 20 successi dei viola e 14 pareggi. I gol del Grifone sono 72 con 65 dei viola. Il risultato più frequente uscito fino a questo momento è l’1-1 che abbiamo visto per ben 8 volte. La partita con il maggiore numero di reti è un 2-5 della stagione 2013/14 con protagonista Mario Gomez autore di una doppietta. In quella gara segnò il più classico gol dell’ex Alberto Gilardino. L’ultimo successo della squadra ligure in casa contro i toscani corrisponde anche all’ultima gara disputata nel settembre 2019 e terminata 2-1. La squadra di casa era passata in doppio vantaggio con i gol di Cristian Zapata e Kouame. Nel finale Pulgar su rigore rendeva solo meno amaro il passivo. L’ultima vittoria a Marassi della Fiorentina contro i rossoblù ci porta indietro al maggio 2018 a fronte di una gara terminata 2-3 e ribaltata due volte. Prima il grifone riusciva a portarsi avanti con i gol di Rossi e Lapadula dopo essere stato sotto a causa di Benassi. Nel finale Eysseric e Dabo però regalavano ai viola tre punti.

Genoa Fiorentina, che è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, va in scena alle ore 15:00 di sabato 3 aprile ed è una delle partite che compongono il quadro della 29^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Possiamo definirla una sfida per mettersi al riparo da brutte sorprese, in termini di retrocessione; tuttavia sono diversi gli stati d’animo delle due squadre. Il Genoa infatti ha iniziato a marciare con il ritorno di Davide Ballardini, e la rimonta sul campo del Parma l’ha piazzato a +9 sul terzultimo posto: vada come vada è una bella inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni.

La Fiorentina, oltre ad avere due punti in meno, ha anche deluso: non era attesa a un campionato così complesso, arriva dalla sconfitta interna contro il Milan – un’altra beffa – e per di più ha vissuto le sorprendenti dimissioni di Cesare Prandelli, che hanno aperto al ritorno di Beppe Iachini. Cosa succederà allora nella diretta di Genoa Fiorentina? Lo scopriremo insieme, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per questa partita, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Tornato dagli impegni dell’Under 21 agli Europei, Scamacca può essere titolare in Genoa Fiorentina: sua la doppietta al Tardini e sua la probabile maglia al fianco di Destro, con Shomurodov e Pandev che partono sfavoriti. Il centrocampo sembra fatto: il grande ex Badelj comanderà le operazioni con il supporto di Strootman e Zajc, tanta qualità ma anche la corsa degli esterni Zappacosta e Czyborra, quest’ultimo insidiato da Biraschi. In difesa comanda Radovanovic, stretto tra Andrea Masiello e Criscito; in porta ovviamente andrà Perin. Al momento Iachini dovrebbe confermare il 3-5-2 per la Fiorentina: fuori Igor, difficilmente schierabile Kokorin, dunque in attacco Ribéry e Vlahovic non hanno rivali o alternative. In mediana vedremo Pulgar o Sofyan Amrabat, è tornato Bonaventura che con Castrovilli potrebbe fare la mezzala mentre sugli esterni potrebbero essere titolari Caceres (o Malcuit) e Biraghi, con Callejon ancora destinato alla panchina. Nel terzetto a protezione di Dragowski, conferma per Martinez Quarta insieme a German Pezzella e Milenkovic.

