Diretta Genoa Inter/ Streaming video tv: serve più a Nicola (Serie A)

Genoa Inter, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, ci attende alle ore 19.30 di questa sera, sabato 25 luglio 2020, essendo uno degli anticipi della trentaseiesima giornata di Serie A. Grande classica del calcio italiano, la diretta di Genoa Inter ci offrirà una partita importante soprattutto per il Grifone di Davide Nicola, che deve ancora conquistare la salvezza. Il Genoa arriva da due preziosissime vittorie, prima contro il Lecce e poi nel derby della Lanterna, ma serve ancora uno sforzo per raggiungere il traguardo della salvezza, possibilmente senza soffrire fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, come troppo spesso di recente è successo ai rossoblù. L’Inter invece ha ormai salutato ogni ambizione di scudetto, d’altro canto la qualificazione in Champions League è sicura: Antonio Conte dunque si attende dai suoi una risposta di personalità in una partita di per sé non così significativa, ma nella quale si deve mantenere alta la tensione, pensando anche all’ormai imminente ritorno della Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA INTER

La diretta tv di Genoa Inter sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare, essendo una delle sette partite di questo turno che fanno parte del pacchetto Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abobnati, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Nelle probabili formazioni di Genoa Inter mister Davide Nicola dovrà fare a meno di Lerager, l’eroe del derby che però è stato ammonito ed era diffidato, inoltre contro la Sampdoria Romero era uscito anzitempo. Potremmo dunque vedere il Genoa ancora con il 4-4-2, con Perin in porta e davanti a lui i due terzini Biraschi a destra e capitan Criscito a sinistra, mentre Goldaniga, Masiello e Zapata si contendono i due posti nella coppia centrale. A centrocampo invece Schone e Jagiello dovrebbero agire nel cuore della mediana, con Iago Falque a destra e magari Barreca a sinistra. Infine in attacco ecco Pandev e Pinamonti, due giocatori entrambi molto legati all’Inter, tra passato e (per Pinamonti) anche futuro? Tra i nerazzurri ci sono diversi nodi da sciogliere per Antonio Conte. Mercoledì sera De Vrij è uscito infortunato, nella difesa a tre davanti ad Handanovic potremmo dunque vedere Skriniar e Bastoni, entrambi partiti dalla panchina, con ballottaggio D’Ambrosio-Godin-Ranocchia per l’ultimo posto disponibile. A centrocampo i soliti dubbi sulle fasce, Candreva-Moses a destra e Young-Biraghi a sinistra, mentre in mezzo Barella è squalificato e dunque dovrebbe esserci la coppia formata da Brozovic e Gagliardini. Come trequartista favorito Eriksen, anche se è sempre viva l’opzione Borja Valero, interessanti anche le scelte in attacco, dove Sanchez ha guadagnato molto spazio, ma potrebbe rifiatare dando così spazio dall’inizio a Lukaku e Lautaro Martinez.

PRONOSTICO E QUOTE

Analizziamo infine il pronostico di Genoa Inter, che secondo l’agenzia Snai favorisce in modo netto i nerazzurri. Il segno 2 infatti è proposto alla quota di 1,65, mentre poi si sale a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di segno 1, per chi avrà creduto nella vittoria del Genoa a Marassi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA