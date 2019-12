Diretta Genoa Juventus Primavera/ Streaming video tv: recupero della 7^ giornata

Genoa Juventus Primavera, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 4 dicembre ed è valida come recupero della 7^ giornata nel campionato Primavera 1 2019-2020. Il Grifone è una delle grandi sorprese del torneo: occupa il terzo posto in classifica e, nonostante il ko di Bologna nell’ultimo turno, ha ancora la possibilità di staccare la Roma e ridurre le distanze nei confronti del Cagliari, blindando la sua posizione nei playoff ma anche provando a qualificarsi direttamente per la fase finale del campionato (il che sarebbe un grande risultato). La Juventus è sesta, proprio in compagnia del Bologna; la classifica al momento è ancora mediocre perchè tra settembre e ottobre i bianconeri hanno perso quattro partite consecutive, ma adesso arrivano da quattro successi di cui l’ultimo è stato quello sul campo della Sampdoria. Sarà dunque una partita interessante e incerta; aspettiamo la diretta di Genoa Juventus Primavera e nel frattempo valutiamo quali possano essere le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Juventus Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Nelle probabili formazioni di Genoa Juventus Primavera notiamo che Luca Chiappino dovrebbe confermare il modulo con il rombo di centrocampo, mandando Rovella a fare il vertice basso e Zennaro, favorito su Rancati, il trequartista a supporto di Klimavicius e uno tra Moro e Abdoulaye Diakhate. In porta ci sarà Vodisek, con una difesa nella quale Serpe contende una maglia a Raggio e Matteo Piccardo e i due terzini saranno Gasco e Matteo Piccardo (curiosamente, i due difensori si chiamano allo stesso modo). A centrocampo Verona Gronberg e Masini dovrebbero essere le mezzali, con Ebongue e Besaggio che sperano in un posto. Lamberto Zauli gioca con lo stesso schema: davanti a Israel ci sono Dragusin e Gozzi Iweru, mentre Rafael Fonseca e Anzolin sono favoriti per gli esterni bassi. In mediana Ranocchia e Penner si giocano il posto da regista, con Tongya e Ahamada (soprattutto quest’ultimo) insidiati da Sekulov che potrebbe giocare come interno; nel reparto avanzato a cercare una maglia da titolare è soprattutto Kaly Sene, in gol anche sabato scorso; potrebbe lasciarglielo Fagioli e dunque il senegalese opererebbe sulla trequarti, nel tandem offensivo i favoriti sono Pablo Moreno e Petrelli con Gerbi e Da Graça che vogliono farsi trovare pronti.



