Diretta Genoa Juventus/ Streaming video tv: Sarri cerca la fuga al Marassi (Serie A)

Genoa Juventus, in diretta dal Marassi ci attende alle ore 21.45 di questa sera, martedì 30 giugno 2020, per la ventinovesima giornata di Serie A. Un vero testacoda con i rossoblu che pareggiando in rimonta 2-2 a Brescia hanno preso una boccata d’ossigeno indispensabile e, soprattutto, hanno distanziato di una lunghezza il Lecce terzultimo, in zona retrocessione. Nelle prime due partite giocate post-lockdown i rossoblu hanno potuto usufruire di 4 calci di rigore, ma la squadra di Nicola è abituata ad attaccare l’area con molti uomini. La Juventus dopo l’ultimo 4-0 inflitto al Lecce ha dimostrato di aver ripreso sicurezza dopo le incertezze di Coppa Italia. I bianconeri mantengono 4 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e anche Inter e Atalanta sono lontane: resta la necessità di non compiere passi falsi per arrivare nelle condizioni ideali allo scontro diretto contro i biancocelesti e chiudere l’assalto a quello che sarebbe un incredibile nono Scudetto consecutivo, impresa senza eguali nella storia del calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Juventus sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi al canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Tramite il sito skygo.sky.it oppure con l’applicazione SkyGo sarà possibile attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Juventus. Il Genoa allenato da mister Davide Nicola sarà schierato con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria. Risponderà la Juventus allenata da Maurizio Sarri che dovrebbe scegliere un 4-3-3 come modulo di partenza: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Genoa Juventus Pronostico favorevole alla formazione ospite, il segno 1 è quotato a 6.50, mentre poi si passa a quota 4.75 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Juventus (segno 2) varrebbe 1.45 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.70 e l’under 2.5 proposto a 2.10.



