Diretta/ Genoa Juventus streaming video tv: trasferta ligure per Allegri (Serie A, oggi 15 dicembre 2023)

DIRETTA GENOA JUVENTUS, RISCATTO ROSSOBLU?

La diretta Genoa Juventus, in programma venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 20:45, aprirà il sedicesimo turno di Serie A. I liguri stanno attraversando un periodo difficile con l’ultima vittoria che risale al 10 novembre, in occasione dell’1-0 al Verona firmato Dragusin sul finire del primo tempo. Da lì in poi sconfitta col Frosinone, pareggio interno con l’Empoli, ko e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e infine l’1-0 messo a referto dal Monza proprio contro i rossoblu. Il Grifone occupa attualmente la quattordicesima posizione a +3 dall’Empoli terzultimo, ma basta poco per fare in modo che il Genova venga risucchiato dalla zona rossa della retrocessione.

La Juventus continua il testa a testa con l’Inter. I bianconeri sono secondi a -2 dai neroazzurri e con sette punti di vantaggio sul Milan terzo. L’unico pareggio tra novembre e questa prima parte di dicembre è stato proprio contro la squadra di Inzaghi con i gol di Vlahovic e Lautaro Martinez. Per il resto solo vittorie come l’1-0 alla Fiorentina, il 2-1 a Cagliari e Monza più il recente prezioso successo in casa contro il Napoli targato Gatti.

DIRETTA GENOA JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Genoa Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

DIRETTA GENOA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Juventus vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. Tra i pali Martinez, terzetto arretrato composto da due ex bianconeri come De Winter e Dragusin più Vasquez;. Come esterni agiranno Sabelli e Haps mentre Frendrup, Badelj e Thorsby formeranno il trio di centrocampo. L’assenza di Retegui per infortunio, obbliga Alberto Gilardino a schierare Gudmundsson insieme a Ekuban.

Risponde la Juventus con il medesimo assetto tattico. In porta Szczesny, Gatti insieme ai brasiliani Bremer e Danilo si piazzeranno qualche metro più avanti rispetto al portiere polacco. Fresco di assist, Cambiaso giocherà largo a destra mentre Kostic sul lato opposto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot con i due attaccanti Vlahovic e Chiesa.

DIRETTA GENOA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse Genoa Juventus danno favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 fisso in favore dei ligure è dato a 5.50 mentre la X relativa al pareggi 3.30.

Capitolo reti, l’Over 2.5 viene quotato a 2,60. Molto più basso invece il segno Under che troviamo a 1.48. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.











