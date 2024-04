Diretta/ Genoa Lazio, streaming video tv: sprint europeo per i biancocelesti (Serie A, 19 aprile 2024)

DIRETTA GENOA LAZIO, DIECI PUNTI DI DIFFERENZA

La 33esima giornata di Serie A si aprirà con la diretta Genoa Lazio. La sfida tra rossoblu e biancocelesti di venerdì 19 aprile allre ore 18:30 vede le due formazioni distanti dieci punti con i liguri senza grandi affanni, liberi da ogni preoccupazione, al 12esimo posto mentre i capitolini sono settimi a -6 dal quinto sebbene con una partita in più rispetto ai rivali, in questo caso la Roma.

Il Genoa può essere soddisfatto delle ultime uscite dato che è da un mese che i rossoblu non perdono: pareggi con Juventus, Frosinone e Fiorentina più la vittoria in casa del Verona. Un filotto che ha fatto in modo che settimana dopo settimana il Genoa si distanziasse sempre di più dalla zona rossa. La Lazio invece non conosce mezze misure e se sono arrivati due ko con Juventus e Roma, bisogna dire che le gare con Frosinone e Salernitana sono state molto positive.

GENOA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dopo i vari impegni europei, la Serie A ritorna come di consueto a farci compagnia nel fine settimana. In questo venerdì di fine aprile, Genoa Lazio può essere un ottimo antipasto di un turn che terminerà lunedì. Per vedere la sfida tra Gilardino e Tudor bisognerà essere abbonati a Dazn dato che Sky non la trasmette.

Se però avete organizzato qualcosa da fare fuori casa ma non volete perdervi nemmeno un minuto di questo Genoa Lazio ci sarà la diretta streaming dell’incontro tramite l’app di Dazn. Quest’ultima può essere scaricata comunque, dal telefono al tablet.

GENOA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci arrivati all’ora X. Per entrare meglio in clima partita, diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Genoa Lazio che potrebbero essere di grande aiuto. Il Genoa con questo 3-5-2 scende in campo con Martinez, difesa a tre con Vogliacco, De Winter e Vasquez. A centrocampo il Genoa lavorerà con Sabelli, Gudmundsson, Badelj, Frendrup e Martin fino alla coppia d’attacco Ekuban-Retegui. La Lazio risponde e lo fa con un 3-4-2-1. Tra i pali confermatissimo Mandas, causa infortunio di Provedel. In difesa i titolari saranno Patric, Casale e Gila con Marusic, Vecino, Kamada e Lazzari nella nevralgica. Davanti i soliti Felipe Anderson e Zaccagni ci sarà titolare il Taty Castellanos.

GENOA LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se siete interessati alle quote per le scommesse della diretta Genoa Lazio allora rimanete su questa pagina poiché ora andremmo a vedere alcune proposte dei bookmakers. La vittoria del Grifone è data a 2.90, più alta del 2.60 del segno opposto.

Se entrambe le squadre segneranno verrà moltiplicata la quota di 2. Meno fiducia sull’Over 2.5 che sale oltre la quota da raddoppio, molto più consigliato l’Under.











